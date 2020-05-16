Алкоголизм в СССР: как с ними боролись и почему почти проиграли

16 мая 1985 года в СССР был подписан последний указ "Об усилении борьбы с пьянством", который фактически провозгласил провал всех предыдущих четырех антиалкогольных кампаний и начало пятой – "горбачевской".

OBOZREVATEL рассказывает, как советские власти боролись с повсеместным пьянством в союзе и почему их усилия, в конце концов, так и не возымели эффекта.

Сколько пили в СССР

Так, согласно статистике, которую обнародовал белорусский блогер Максим Миронович, несмотря на всю борьбу с "зеленым змием" в СССР, потребление алкоголя в странах союза росло из года в год.

Так, в 60-х годах средний показатель потребления спирта на одного человека составлял 4,6 литра в год. В последующее десятилетие, несмотря на антиалкогольную кампанию 1972 года, эта цифра выросла почти вдвое – до 8,44 литра. Уже в 80-х годах статистика показала, что потребление алкоголя вновь выросло: теперь средний показатель потребления достиг 10,6 литров чистого спирта.

Алкоголь в СССР

При этом статистика вовсе не учитывала повальное самогоноварение в СССР.

Миронович отмечает, что если провести простой перерасчет, получается, что в 80-х годах среднестатистический советский человек выпивал чуть более 50 бутылок водки в год или почти 120 бутылок сухого вина.

Также в расчет статистики потребления явно не шли "заменители", которые пользовались бешеным спросом у любителей выпить: одеколоны, стекломои и прочие спиртосодержащие жидкости.

Почему алкоголизм был "в моде" в СССР

Единственной очевидной причиной алкоголизма в СССР можно считать тотальную безнадегу, накрывшую общество, жившее в тисках тоталитарного режима.

Это же объясняет причину, по которой уровень алкоголизм постоянно рос параллельно с ослаблением СССР: чем слабее держался железный занавес, тем понятнее становилась людям разница между уровнем жизни на Западе и в СССР.

"Современная психиатрия рассказывает, что спиваться начинает тот, у которого нет "внутреннего стержня" и стремления развиваться и чего-то достигать в жизни. Именно эти условия "максимально качественно" обеспечивались в СССР — внутренний стержень у личности не мог возникнуть в обществе, основой существования которого было беспрекословное подчинение начальству и идеологии, а чего-то "достигнуть в жизни" было тоже сложно — потолком развития советского человека была должность инженера в КБ с зарплатой в 200 рублей, дрянная дачка и дрянная же квартирка", - пишет Миронович.

В чем была суть борьбы

Ради "горбачевской" антиалкогольной кампании власти СССР впервые пошли на снижение доходов от алкоголя, которые составляли от 15 до 30% дохода госбюджета.

Были закрыты большинство магазинов, торговавших ликеро-водочной продукцией.

Вдвое выросла цена на самую дешевую водку: с 4,7 рублей до 9,1 рублей.

Продажа алкоголя в магазинах была ограничена по времени: торговать горячительным напитками можно было лишь с 14:00 до 19:00.

Были приняты жесткие меры против распития спиртного в парках и скверах, а также в поездах дальнего следования.

Появились так называемые "зоны трезвости", в которых спиртное не продавалось.

Кампания сопровождалась интенсивной пропагандой трезвости. Под цензуру попали тексты литературных произведений и песен, вырезались алкогольные сцены из театральных постановок и кинофильмов.

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