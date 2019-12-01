Алкоголь, мокрая голова и шапка: развенчаны главные мифы о том, как согреться зимой

В обществе до сих пор остаются популярными способы согреться в холодное время года, которые на самом деле являются мифами.

Как передает ВВС, многие распространенные "правила" являются неправдивыми, либо же не до конца достоверными.

1. Вентилятор только для жары – ложь

В зависимости от того, как устроена ваша комната, вентилятор на низкой скорости помогает распространять тепло в помещении.

2. Алкоголь хорошо согревает – правда только наполовину

Алкоголь согревает кожу и дает ощущение тепла, но общая температура тела снижается. Это может привести к переохлаждению.

3. Если сидеть на батарее, можно заработать себе геморрой – ложь

Сидение на теплой поверхности не приведет к геморрою. А чтобы действительно предотвратить болезнь, употребляйте в пищу много клетчатки (овощи, крупы, орехи), пейте больше воды и избегайте избыточного веса.

4. Если выйти на улицу с влажными волосами, простуду гарантированно – неизвестно

Сама по себе прогулка на морозе с влажными волосами не повлечет простуду. Но если вы уже подхватили вирус, вашему организму труднее бороться с ним.

5. На холоде надо обязательно надевать шапку, потому что большинство тепла мы теряем через голову – частично ложь

Правда, что для того, чтобы согреться, надо надевать шапку. Ложь, что большинство тепла мы теряем через голову.

Иллюстрация фото из сети

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине со 2 декабря ожидается ухудшение погодных условий – снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 сантиметров.

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