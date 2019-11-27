AliExpress поймали на продаже символики террористов "ДНР": фотофакт

В популярном в мире китайском интернет-магазине AliExpress беспрепятственно продают символику террористической "Донецкой народной республики".

На это обратил внимание на своей странице в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Интересно, а руководство AliExpress в курсе, что это знаки террористической организации? Видимо, не слышали", – пишет он.

AliExpress поймали на продаже символики "ДНР"

На AliExpress продают символику "ДНР" Twitter Анатолия Штефана (Штирлица)

Цікаво а керівництво АліЕкспресс в курсі що це знаки терористичної організації? Мабуть не чули?

🔥 телеграм-канал ⬇️https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/LJUYBGDuQX — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) November 27, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее AliExpress полностью перестал работать с аннексированным Крымом.

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