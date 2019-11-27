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29 ноября • обновлено в 11:44
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AliExpress поймали на продаже символики террористов "ДНР": фотофакт

5.1т
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В популярном в мире китайском интернет-магазине AliExpress беспрепятственно продают символику террористической "Донецкой народной республики".

На это обратил внимание на своей странице в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Интересно, а руководство AliExpress в курсе, что это знаки террористической организации? Видимо, не слышали", – пишет он.

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AliExpress поймали на продаже символики "ДНР"

AliExpress поймали на продаже символики "ДНР"

На AliExpress продают символику "ДНР"

На AliExpress продают символику "ДНР"

Twitter Анатолия Штефана (Штирлица)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее AliExpress полностью перестал работать с аннексированным Крымом.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Анатолий Штефан
Теги
ДНР террористы "ДНР"
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Комментарии
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hunt andres
hunt andres
Твари трут комменты с упоминанием штопанного офицера штефана)
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2
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Evg Proliski
Evg Proliski
Тю, а чому лише зараз помітили? Вони вже років п'ять там продаються. Медалькі героям новоросії теж на алі купляють
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Junio Van
Junio Van
терроpистическая симвoлика цэ тры-зуб!
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