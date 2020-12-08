От COVID-19 умер известный турецко-украинский бизнесмен. Фото

От усложнений COVID-19 умер бизнесмен Али Булут, вице-президент Международной турецко-украинской бизнес-ассоциации (TUID) и ее многолетний представитель в Херсонской области.

Об этом 7 декабря на своей странице в Facebook сообщил гендиректор "Укроборонпрома" и экс-глава региона Юрий Гусев. "Коварная и опасная коронавирусная болезнь продолжает забирать жизни", – написал он.

Гусев назвал погибшего очень светлым и порядочным человеком.

Херсонский общественный деятель Виталия Богданов написал в Facebook, что Булут скончался утром 7 декабря в больнице Стамбула (Турция).

Мужчина заболел коронавирусом в Херсоне, потом его госпитализировали в медучреждение за границей.

Добавим, фирмы, входящие в состав TUID, относятся к разным сферам деятельности, но прежде всего это строительство, телекоммуникация, промышленность, текстиль, банковское дело, розничная торговля, закупка сырья.

Основной задачей TUID определила координацию деятельности бизнесменов Турции и Украины и развитие предпринимательского бизнеса.

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