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Алена Балаба
Алена Балаба
Руководитель Одесского Кризисного Медиа ЦентраВсе статьи автора

"День освобождения Одессьі": яким було це "звільнення" совкам не цікаво знати

2.6т

Совок - це людина, яка не хоче знати справжню об'єктивну історію своєї країни та застрягла у ярликах та штампах, нав'язаних пропагандою. Навіщо читати книжки - коли є телевізор. Навіщо прислухатися до спогадів очевидців, коли тобі кажуть "день освобождения Одессьі".

Яким було це "звільнення" - їм не цікаво знати. Скільки людей загинуло від рук "червоної армії" - їм байдуже.

До них не доходить, що одесити - як всі українці - були між молотом і ковадлом. Сталін був не краще Гітлера, а Гітлер - не краще Сталіна.

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Совок - це вічний трієчник, який у дитинстві не слухав свою маму, не читав книжки та погано вчився, але добре запам'ятав ярлики та штампи. Ідеальний електорат для популістів та пройдисвітів. Тупе бидло.

Ще п'ять років тому я думала, що вони вимруть та заживемо. Але совки вміють відроджуватися. Птахи фенікс, курва-мать.

Нічого, і це переживемо.

"День освобождения Одессьі": яким було це "звільнення" совкам не цікаво знати

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Автор
Алена БалабаАлена Балаба
Место
УкраинаОдесса
Источник
Источник:Facebook Олени Балаби
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Гноблю Бандерлогов
Гноблю Бандерлогов
Во, как можно верить в такую чушь:Ворота заколачивались, подпирались бревнами! А "ужасный красноармеец" подходил, стучался, ему отвечали: Никого нет дома, и он уходил))) Хохлостадо!!! За какое же тупое быдло держит вас ваша власть)))
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Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
В Украине сегодня слились в едином порыве совкодрочеры с зеледрочерами-то ли еще будет
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Бор Тарас
Бор Тарас
Alexeeva Irina, Вы,дамочка,как я вижу,из пороходрочеров.
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Прохорец Артем
Прохорец Артем
Растрелы без суда к сожалению не редкость тогда были. но как правило некоторым мелким сошкам (полицаям и т.д.) как правило давали сроки лет по 15 но многие из них вышли в 1953-1956 годах
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