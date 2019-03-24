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Алексей Широпаев
Алексей Широпаев
Поэт, публицистВсе статьи автора

Завидую украинцам: выборы показали пропасть между Украиной и Россией

1.8т

Лишний раз убеждаешься, насколько всё-таки разнородным (и в силу этого - обречённым) образованием был Советский Союз. Готические шпили и степные юрты в одном флаконе.

И вот смотрите, что мы видим на постсоветском пространстве. С одной стороны - вполне европейская, западная Балтия, опять же - Украина, которая с муками, в кровавой борьбе с агрессором тоже разворачивается к Западу, к Европе.

Взять нынешние украинские президентские выборы. Вот что ни говори, как бы ни изощрялись в издевательствах и глумлении путинские СМИ, это нормальные демократические выборы. Почему? Да потому, что они, в отличие от российских "выборов" прошлого и иных годов, обладают самым важным, ключевым качеством: непредсказуемостью.

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В Украине, в отличие от некоторых иных стран, ни одна душа не знает заранее, кто станет президентом. Известно лишь одно: будет первый тур и вполне возможно - второй. То есть всё, как у нормальных, живых людей, а не как на политическом кладбище, вроде российского. Честное слово, по-хорошему завидно.

Одни только эти выборы показывают, какая пропасть разделяет Украину и Россию. Или - Украину и Казахстан, где единогласно переименовывают столицу в честь "национального лидера", который под видом якобы ухода от власти совершает нехитрую "рокировочку", чтобы эту самую власть на самом деле сохранить пожизненно.

Вполне вероятно, и Россию в не столь далёком будущем ждёт подобная "азиатская" комбинация (ну, разве что без переименования Москвы в Путинск).

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От Украины, повторяю, Россия и Казахстан безмерно далеки, а вот между ними двумя родство наблюдается несомненное. Если Киев следует западному вектору, то Кремль и Астана-Нурсултан явно тяготеют к эдакой восточной деспотии, султанату. Нынешняя Россия любит искать свои корни на днепровских берегах, а не лучше ли поискать их в восточных степях, как и советуют всё время наши евразийцы?

Так вот, повторяю, глядя на всё это, поражаешься той разнозаряженности, разновекторности, до поры до времени таившейся в формате одного государственного пространства под ледяной коркой власти и идеологии КПСС. Пришёл час, корка исчезла - и всё вырвалось наружу, СССР распался.

Но самое интересное, что вот эту разнозаряженность и разновекторность мы наблюдаем и в нынешней России, которая и в данном смысле - наследница Советского Союза. Возьмите с одной стороны Москву, Питер, крупные российские города-миллионники, а с другой - Северный Кавказ. Во многом это разные и плохо совместимые миры.

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В плане политической модели Кремль и Грозный, конечно, близкородственны, но в культурном плане (не по уровню культуры, а по её содержанию) мегаполис Москва и, скажем, Чечня - разные планеты. Да, в Москве был процесс на "пуськами", но всё-таки не устраивают дикую охоту на геев. В столице процветает современное искусство, у нас есть Навальный и его молодёжь, и даже вот не так давно велодорожки возникли, как в Европе...

Ну вот такие соображения по поводу украинских выборов и появления города Нурсултан.

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Автор
Алексей ШиропаевАлексей Широпаев
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Алексея Широпаева
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Питон Каа
Питон Каа
А ведь все эти предвыборные опросы на Украине показывают разброд и шатание народа, который не знает конкретно - чего хочет. Народ Украины растерян, вооруженный переворот привел к потере территорий и ухудшению жизни, экономика в руинах, госдолг невозможно обслуживать без новых займов, в результате он только растет, гражданская война не утихает, националисты правят бал, олигархи грабят народ прикрываясь войной с Россией, которая только посмеивается над этим. Одумайтесь, бандерлоги, я не призываю вас повернуться к России, нет, предатели нам больше не нужны, прекратите воевать друг с другом, стройте свое государство, но не тяфкайте на Россию, раздавит.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"Лишний раз убеждаешься, насколько всё-таки разнородным (и в силу этого - обречённым) образованием был Советский Союз..." Начал хорошо. Я продолжу, но по-другому. Большинство украинских политиков явно намерены действовать в предписанном США русле квазилегитимных выборов и лишь Порошенко вертится, как уж на сковородке. Ему каждые выходные и показывают боевиков, чтобы не увлекался мечтами о силовом подавлении оппозиции. Если Петя поймёт, что проигрывает, он может запустить механизм силового переворота. Сработает ли такой механизм — иной вопрос. Ответ на него может быть получен только эмпирическим путём.
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