Про Арбуз.
Поверил продавщице на рынке:
- Мужчина, привезли первые арбузы. Берите сыну. Чистые, без нитратов. Суперские. Утром проверили. Я вам сейчас лучший выберу.
Сын услышал про арбузы:
- Папа, Папа! Я так соскучился по арбузу. Давай пожалуйста купим?
Ладно, думаю.
Видит же, что я с ребёнком. Раз говорит, что проверили - значит на самом деле безопасные уже.
Да и друзья в Ленте ФБ уже неделю выкладывают фото как режут первые арбузы.
Принёс домой.
Прямо с порога говорю жене:
- Любимая, мы с Гошей купили суперский арбуз, давай позовём сегодня вечером всю большую семью на арбуз с брынзой?
- Конечно давай.
Уже взялся обзванивать близких. Тут вспомнил, что дома валяется Нитратомер. Дай думаю, проверю норму.
Померил на свою голову.
С*КА!!!!
При норме нитратов 60 мг/кг в моем чистом и лучшем на земле Арбузе показало 700!
Вы слышите - 700.
Не меньше нормы.
Не норма.
Не повышена чуть-чуть.
Не х*й с ним - в два раз.
700 мг/кг.
В 12 раз выше нормы.
Бл*дь!!
Богомолец, ну вот скажи как тут не ругаться матом.
Ну должен быть хоть какой-то стыд. Ну хоть какое-то чувство самосохранения.
И ведь она видела, что для ребёнка.
Н*хера ж ты врешь, что проверяла утром?
А если проверяла и видела, так как же ты можешь это г*внище впаривать.
Не с земли.
На стационарном Левобережном рынке.
У постоянной продавщицы.
Одним словом.
Не покупайте сейчас арбузы. Думаю, все они по составу больше похожи на таблицу Менделеева, чем на сезонную ягоду.
А вообще.
Берите пример с нас и обзаведитесь Нитратомером. Очень полезная штука, особенно, если брать ее с собой на покупки.
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