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Алексей Давиденко
Алексей Давиденко
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Должен быть хоть какой-то стыд! Нафига такое г*внище впаривать?

4.7т

Про Арбуз.

Поверил продавщице на рынке:

- Мужчина, привезли первые арбузы. Берите сыну. Чистые, без нитратов. Суперские. Утром проверили. Я вам сейчас лучший выберу.

Сын услышал про арбузы:

- Папа, Папа! Я так соскучился по арбузу. Давай пожалуйста купим?

Ладно, думаю.

Видит же, что я с ребёнком. Раз говорит, что проверили - значит на самом деле безопасные уже.

Да и друзья в Ленте ФБ уже неделю выкладывают фото как режут первые арбузы.

Принёс домой.

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Прямо с порога говорю жене:

- Любимая, мы с Гошей купили суперский арбуз, давай позовём сегодня вечером всю большую семью на арбуз с брынзой?

- Конечно давай.

Уже взялся обзванивать близких. Тут вспомнил, что дома валяется Нитратомер. Дай думаю, проверю норму.

Померил на свою голову.

С*КА!!!!

При норме нитратов 60 мг/кг в моем чистом и лучшем на земле Арбузе показало 700!

Вы слышите - 700.

Не меньше нормы.

Не норма.

Не повышена чуть-чуть.

Не х*й с ним - в два раз.

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700 мг/кг.

В 12 раз выше нормы.

Бл*дь!!

Богомолец, ну вот скажи как тут не ругаться матом.

Ну должен быть хоть какой-то стыд. Ну хоть какое-то чувство самосохранения.

И ведь она видела, что для ребёнка.

Н*хера ж ты врешь, что проверяла утром?

А если проверяла и видела, так как же ты можешь это г*внище впаривать.

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Не с земли.

На стационарном Левобережном рынке.

У постоянной продавщицы.

Одним словом.

Не покупайте сейчас арбузы. Думаю, все они по составу больше похожи на таблицу Менделеева, чем на сезонную ягоду.

А вообще.

Берите пример с нас и обзаведитесь Нитратомером. Очень полезная штука, особенно, если брать ее с собой на покупки.

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Автор
Алексей ДавиденкоАлексей Давиденко
Темы
ЗдоровьеРодители и дети
Место
Украина
Теги
здоровьедети
Источник
Источник:Facebook Алексея Давиденко
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"Не верь тому, кто говорит красиво, в его словах всегда игра." Омар Хайям. Арбуз лучше покупать - после 15 августа. "Рыночным" верить - себе дороже.
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Барский Владислав
Барский Владислав
Согласен, качество продуктов (что в супермаркетах, особенно АТБ, со "Своей Линией", что на базаре) заметно скатывается на нет, с этим надо что-то делать!?! :-\
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Serov Oleg
Serov Oleg
справжнего порохососа лёшика сняли с довольствия....перешел на рекламу нитратометров...все какой-то заработок....
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