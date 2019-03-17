Вилкул встретился с предстоятелем УПЦ МП Онуфрием

Народные депутаты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул и Вадим Новинский приняли участие в торжественном богослужении в Киево-Печерской Лавре, которое провел Предстоятель Украинской православной церкви Блаженнейший Онуфрий.

Отметим, в воскресенье, 17 марта, православные отмечают большой церковный праздник – "Торжество Православия". В праздновании в церкви и Крестном Ходе приняли участие сотни мирян.

После богослужения Блаженнейший Онуфрий провел встречу с Александром Вилкулом, на которой были обсуждены вопросы защиты истинной веры и канонической церкви, необходимость прекращения вмешательства власти и радикалов в дела церкви и сохранение православных святынь.

"Православие и наша страна переживает тяжелейшие времена смуты и раскола. Так уже было. Тысячу лет назад в угоду мирским правителям наша церковь едва не погибла. Праздник "Торжество Православия", который мы отмечаем сегодня – это праздник победы над расколом и победы над ересью. Наша церковь выстояла. Выстоит сейчас и наша страна, и наша святая православная вера", – написал на своей странице в Facebook Александр Вилкул.

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