Вилкул пообещал снизить цены на продукты

16 марта кандидат на пост президента от Оппозиционного блока Александр Вилкул встретился с трудовым коллективом Уманского тепличного комбината.

"В нашей стране картошка, яйца и другие продукты питания стоят дороже, чем в Европе. А зарплаты нищенские. Это преступление. Мы дадим госпрограммы поддержки сельхозпроизводителям, как в Европе. И льготные кредиты. И снизим налогообложение. Поддержим инфраструктуру села, потому что село живет тогда, когда есть газ, вода, врач и учитель. При наших черноземах, правильном управлении государством украинские сельхозпредприятия станут локомотивом экономического роста", – сказал Александр Вилкул, передает сайт Оппозиционного блока.

Лидер оппозиции подчеркнул, что сегодня отечественный сельхозпроизводитель сталкивается с множеством проблем. Они вызваны, прежде всего, снижением уровня поддержки со стороны государства, которая наблюдается с 2014 года. В частности, речь идет об отмене спецрежима по НДС (2017 г.), в результате чего предприятия АПК за два года потеряли около 50 млрд грн. оборотных средств.

Рост налогов, процентных ставок и высокие тарифы на энергоносители — все это снижает конкурентоспособность украинской продукции, а главное – повышает цены на продукты питания в самой Украине. Также на положение отечественных аграриев негативно влияют ограничения экспорта украинской сельхозпродукции в страны ЕС. Из-за маленького размера квот беспошлинные объемы поставок исчерпываются в начале года, а дополнительные платежи делают украинские товары неконкурентными.

Оппозиционер подчеркнул, что за последние 5 лет цены на продукты питания выросли в 4-5 раз (уровень цен на январь 2013 г. и уровень цен на декабрь 2018 г.). Социально значимые продукты становятся роскошью, люди вынуждены отказывать себе в самом необходимом. В то же время средняя зарплата по Украине в долларовом эквиваленте уменьшилась (452 долл. США в декабре 2013 г. против 391 долл. США в декабре 2018 г.). Из-за этого многие украинцы, особенно пенсионеры, находятся не только за чертой бедности, но и на грани голода.

"Голодающие люди в стране, на которую приходится 10% мировых запасов чернозема, – это приговор политикам, которые довели Украину до нищеты. Расходы на продукты питания для украинской семьи не должны превышать 25% семейного дохода", – считает Александр Вилкул.

Высокие наценки торговых сетей государство не регулирует с 2017 года. Поэтому, например, закупочная цена молока – на уровне 9 грн. за литр, а продается оно в магазинах дороже 20 грн. В той же Европе срок окупаемости супермаркетов – 10 лет, а средняя наценка на продукты составляет 9-12%.

Александр Вилкул рассказал, что в его предвыборной программе "Мир и Развитие: четыре шага к успеху" отечественным сельхозпроизводителям гарантируется комплексная государственная поддержка, в частности, возврат льготы по НДС. АПК будет переориентирован на переработку и экспорт готовой продукции, а не сырья, как сегодня. Для этого в Украине будет внедрена европейская модель "зеленой корзины". Она включает государственную компенсация 50% стоимости основных фондов (производственных зданий, оборудования, транспортных средств и т. д.), льготные проценты по кредитам и создание в селах развитой инфраструктуры.

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