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12 сентября • обновлено в 14:50
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Александр Верум
Александр Верум
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Российские СМИ признали "ополченца" - боевиком. В "ДНР" обиделись

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Если друг оказался вдруг

И не друг, и не враг а – так:

в "ДНР" обиделись что российские СМИ признали их "ополченца" - боевиком.

На главном информационном ресурсе так называемой "ДНР" появилась новость под названием "РИА Новости Крым назвало "боевиком" ополченца "ДНР" задержанного украинскими властями", ссылаясь на источник российской сети информационных агентств "РИА Новости Крым" .

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В новости значиться, что 10 сентября на границе с Крымом в пункте пропуска "Чонгар" пограничная служба Украины задержала 35-летнего мужчину, участвовавшего в вооружённом конфликте на территории ОРДЛО в 2014 году на стороне боевиков. На месте задержания, боевик с позывным "Коршун" пояснил решение вернуться на родину "разочарованностью в "Русском мире".

Российские СМИ признали "ополченца" - боевиком. В "ДНР" обиделись

По всей видимости представителей подконтрольного террористам информационного ресурса, возмутил факт признания их "ополченцев" - боевиками.

"Крымский офис агентства РИА Новости начал называть ополченцев Донбасса "боевиками" - возмущенно пишут на сайте псевдореспублики "dnr-news".

К слову, тенденция к возвращению и покаянию с каждым годом набирает оборотов, за четыре года работы программы "Тебя ждут дома", инициированной Службой безопасности Украины, на родину вернулось более 350 людей, воевавших на стороне НВФ.

Судя по всему, в скором времени и Россия окончательно откажется от поддержки своих ручных "молодых республик".

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Автор
Александр Верум Александр Верум
Место
Россия
Тег
Новости ДНР
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