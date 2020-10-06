Учительница рассказала о несбывшейся мечте курсанта с Ан-26, отец которого погиб на Донбассе

Погибший в катастрофе самолета Ан-26 в Чугуеве Александр Скочков – сын штурмана Ил-76, сбитого террористами над Луганском – тяжело переживал смерть своего отца.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала учительница украинского языка и литературы Мелитопольского лицея-интерната Наталья Устинова, бывший классный руководитель парня. Напомним, отец курсанта Игорь Скочков разбился в 2014 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам учительницы, тогда Александра "успокаивал весь класс". "Конечно, это по ребенку сильно ударило, он очень тяжело все это переносил... Долго отходил от того, что случилось с отцом, который был для него примером во всем. И когда мы с ним разговаривали, он рассказывал о своих переживаниях, о своих мечтах, говорил, что хочет пойти по пути своего отца и выучиться на военного летчика, чтобы быть его достойным сыном", – сказала она.

Импровизированный мемориал в школе погибшего. Телеграф

Устинова отметила, что парень не хотел, чтобы его открыто жалели, но хотел, чтобы к нему относились просто как к обычному ученику.

"Зато сам всегда был готов прийти на помощь любому – знаете, в подростковом возрасте у ребят разные бывают проблемы. Если кто новенький приходил в класс, он всегда с ним знакомился первым, рассказывал о жизни класса. Девочкам говорил комплименты – им приятно, они расцветают.

Да и все, кого бы вы ни спросили, скажут, что Саша просто ассоциируется с улыбкой, и всем запомнился тем, что надежный друг, даже если не будешь просить о помощи, он ее сам предложит. Он очень позитивным человеком был", – вспомнила классная руководительница.

Учительница Александра Скочкова. Телеграф

Женщина добавила, что в школе Скочков любил информатику, красиво читал стихи на память, много внимания уделял физподготовке. Также он занимался в музыкальной школе по классу саксофона.

Учительница отметила, что после смерти папы парень не изменился, но "как-то сразу повзрослел".

"Еще как только все это произошло, он мне сказал: "Я теперь единственный мужчина в семье". И это уже было ощутимо так, что он отвечает за маму и сестру, которой тогда еще не было и двух лет", – рассказалаУстинова.

Класс Скочкова. Телеграф

После обучения Александр хотел служить в авиабригаде в Мелитополе. Однако его мечта так и не осуществилась.

"Мы об этом говорили с ним буквально накануне, он мне звонил 24 сентября. Я шла с работы после уроков, тут звонок – Саша звонит. Мы чаще общались в Instagram... А то он мне позвонил, и мы минут 40 разговаривали с ним, если не больше.

Иногда так получается, если дети звонят, а они и сейчас не "бывшие", а по-прежнему все мои ученики, мы всегда говорим долго. Как-то с Сашей часа два, пожалуй, говорили. А когда позвонил 24-го, просто говорит: "Я вам позвонил, я по вам соскучился, хотелось вас услышать", – вспомнила учительница.

Александр Скочков (слева в черном костюме). Телеграф

Скочков с учительницей. Телеграф

На вопрос журналистки о предчувствии в разговоре она ответила, что ничего подобного не было. Они вспоминали школьные годы, какие-то смешные ситуации.

"Вспоминали, как фотосессии проводили в 11-м классе, как мы клип тогда же снимали. Говорил о том, что так ждет, когда закончит обучение, ему уже хотелось летать, чтобы работать в Мелитополе – "там же мама, там сестра, им нужна моя поддержка". Всегда, когда Саша говорил о них, у него сияли глаза", – сказалаУстинова. Она добавила, что узнала о трагедии из соцсетей.

Мама Александра Оксана Скочкова на могиле мужа. Телеграф

Могила отца курсанта. Телеграф

Напомним, 6 октября в Харькове прошла церемония прощания с курсантами и экипажем, которые погибли в катастрофе Ан-26 под Чугуевом 25 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Скочков, отец курсанта Александра Скочкова, служил штурманом авиационной эскадрильи 25-й гвардейской военно-транспортной авиационной бригады Вооруженных сил Украины.

Он погиб 14 июня 2014 года в результате катастрофы с самолетом Ил-76, который был сбит российско-оккупационными войсками над Луганском.