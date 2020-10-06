Учительница рассказала о несбывшейся мечте курсанта с Ан-26, отец которого погиб на Донбассе

Погибший в катастрофе самолета Ан-26 в Чугуеве Александр Скочков – сын штурмана Ил-76, сбитого террористами над Луганском – тяжело переживал смерть своего отца.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала учительница украинского языка и литературы Мелитопольского лицея-интерната Наталья Устинова, бывший классный руководитель парня. Напомним, отец курсанта Игорь Скочков разбился в 2014 году.

По словам учительницы, тогда Александра "успокаивал весь класс". "Конечно, это по ребенку сильно ударило, он очень тяжело все это переносил... Он очень долго отходил от того, что случилось с отцом, который был для него примером во всем. И когда мы с ним разговаривали, он рассказывал о своих переживаниях, о своих мечтах, говорил, что хочет пойти по пути своего отца и выучиться на военного летчика, чтобы быть его достойным сыном", – сказала она.

Устинова отметила, что парень не хотел, чтобы его открыто жалели, но хотел, чтобы к нему относились просто как к обычному ученику.

"Зато сам всегда был готов прийти на помощь любому – знаете, в подростковом возрасте у ребят разные бывают проблемы. Если кто новенький приходил в класс, он всегда с ним знакомился первым, рассказывал о жизни класса. Девочкам говорил комплименты – им приятно, они расцветают.

Да и все, кого бы вы ни спросили, скажут, что Саша просто ассоциируется с улыбкой, и всем запомнился тем, что надежный друг, даже если не будешь просить о помощи, он ее сам предложит. Он очень позитивным человеком был", – вспомнила классная руководительница.

Женщина добавила, что в школе Скочков любил информатику, красиво читал стихи на память, много внимания уделял физподготовке. Также он занимался в музыкальной школе по классу саксофона.

Учительница отметила, что после смерти папы парень не изменился, но "как-то сразу повзрослел".

"Еще как только все это произошло, он мне сказал: "Я теперь единственный мужчина в семье". И это уже было ощутимо так, что он отвечает за маму и сестру, которой тогда еще не было и двух лет", – рассказалаУстинова.

После обучения Александр хотел служить в авиабригаде в Мелитополе. Однако, его мечта так и не осуществилась.

"Мы об этом говорили с ним буквально накануне, он мне звонил 24 сентября. Я шла с работы после уроков, тут звонок – Саша звонит. Мы чаще общались в Instagram... А то он мне позвонил и мы минут 40 разговаривали с ним, если не больше.

Иногда так получается, если дети звонят, а они и сейчас не "бывшие", а по-прежнему все мои ученики, мы всегда говорим долго. Как-то с Сашей часа два, пожалуй, говорили. А когда позвонил 24-го, просто говорит: "Я вам позвонил, я по вам соскучился, хотелось вас услышать", – вспомнила учительница.

На вопрос журналистки о предчувствии в разговоре она ответила, что ничего подобного не было. Они вспоминали школьные годы, какие-то смешные ситуации.

"Вспоминали, как фотосессии проводили в 11-м классе, как мы клип тогда же снимали. Говорил о том, что так ждет, когда закончит обучение, ему уже хотелось летать, чтобы работать в Мелитополе – "там же мама, там сестра, им нужна моя поддержка". Всегда, когда Саша говорил о них, у него сияли глаза", – сказалаУстинова. Она добавила, что узнала о трагедии из соцсетей.

Напомним, 6 октября в Харькове прошла церемония прощания с курсантами и экипажем, которые погибли в катастрофе Ан-26 под Чугуевом 25 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Скочков, отец курсанта Александра Скочкова, служил штурманом авиационной эскадрильи 25-й гвардейской военно-транспортной авиационной бригады Вооруженных сил Украины.

Он погиб 14 июня 2014 года в результате катастрофы с самолетом Ил-76, который был сбит российско-оккупационными войсками над Луганском.