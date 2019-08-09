Осенью 1618 года украинские казаки во главе с гетманом П. Сагайдачным и полковником П. Дорошенко предприняли довольно успешный поход на Москву вместе с польской армией по просьбе короля Сигизмунда III, который решил, что его сын Владислав должен взойти на Московский престол.

При помощи запорожских казаков поляки уже владели Москвой в 1605 году во время поддерживаемого Варшавой Лжедмитрия I, который представлял себя чудом спасшимся сыном Ивана Грозного Дмитрием. И вот сейчас претензии на Московское царство были куда серьезнее.

Армия московитов хотя и упиралась, но терпела поражения. 20-и тысячное войско украинского казачества во главе с гетманом П. Конашевичем Сагайдачным разбило царские гарнизоны на юг от Москвы в Рязанской земле, а поляки сумели захватить Смоленск и территории западнее политического центра Московского царства.

Сжав кольцо вокруг Белокаменной, запорожские казаки вместе с поляками ворвались на окраины Москвы. Был подготовлен совместный план захвата всего города. Но вмешался его величество случай. Два французских инженера, которые владели планом овладения города, так как должны были проводить взрывные работы под крепостными стенами, переметнулись к защитникам Москвы, будучи недовольными, что им опаздывало польское жалование. Московиты щедро рассчитались с перебежчиками. Когда польские и казацкие войска стали штурмовать, согласно плану, Арбатские ворота, их там уже ждали огромные силы защитников города. Захватив часть Арбата, но не имея существенного военного подкрепления нападения, польские войска и запорожцы отступают с захваченных позиций. А если бы план удался и первопрестольная пала, то длительность правления династии Романовых была бы не 304 года, а всего пять лет, и новый царь Владислав – сын Сигизмунда III, точно бы опирался в своем правлении в Московском царстве не только на польское войско, но и запорожских казаков. В такой способ Москва была уже покорена Лжедмитрием I еще в 1605 году, хотя новый царь был убит всего через несколько месяцев в результате заговора. Большие перспективы имел и Лжедмитрий II, который тоже имел поддержку запорожских казаков и украинского населения Черниговщины, Новгород-Северщины и Стародубщины. Именно там, при помощи украинцев Лжедмитрий II разбивает втрое превосходящую армию московитов во главе с боярином В.Шуйским в 1608 г. Однако и он был убит заговорщиками в 1610 году. Новый шанс посадить на московский престол представителя Варшавы был в конце 1618 года, но не хватило малого. Если бы царевич Владислав и гетман П. Сагайдачный предполагали бы, что Москва через 150 лет уничтожит польскую и украинскую государственность, то наверное пошли бы на жертвы, но штурм города таки завершили бы взятиям.

А так, Белокаменная не сдалась, хотя и пошла на попятную. Согласно Деулинскому перемирью, она потеряла Смоленщину, Черниговщину, Новгород-Северщину, совершив еще ряд других уступок. Запорожское войско вернулось с победой и минимальными потерями. Петро Конашевич Сагайдачный был снова провозглашен гетманом, казаки получили от Варшавы 20 тысяч золотых и семь тысяч штук сукна. Кроме того, во время похода при захвате Ельца казаки перехватили московское посольство, которое ехало к Крымскому хану с откупными – Москва платила большие деньги крымским татарам, чтобы те не нападали на территорию царства. Крымские татары с удовольствиям брали мзду, но если бы они тоже знали, что через 165 лет Москва разорит полуостров и аннексирует Крым, может быть не поленились бы на всякий случай разрушить главный центр будущей империи, которая часто решала вопросы внезапными нападениями и захватом чужих территорий, подкупом и заказными убийствами политических противником.

Что интересно, во время московского похода запорожцев и родилась широко известная казацкая песня "Гей, долиною, гей, широкою козаки йдуть!" Напомню, что П. Сагайдачный поручил полковнику П. Дорошенко (в будущем тоже Запорожскому гетману) идти в авангарде с половиной казацкой армии, разметая на своем пути гарнизоны московитов. Поэтому в песне поется : "Попереду Дорошенко веде своє військо, військо Запорізьке хорошенько!" Сам гетман Войска Запорожского с главными силами, артиллерией и обозом шел за ним. За текстом песни : "А позаду Сагайдачний…". Учитывая, что только в московской кампании именно П. Дорошенко командывал авангардом, а не кто-то из других полковников, которых часто посылал впереди гетман П. Сагайдачный в многочисленных боях с турками, валлахами, московитами, поляками и татарами, можно уверенно говорить, что любимая нами всеми казацкая песня касается именно событий военной кампании на Москву. Сейчас ей уже исполнилось 400 лет, так как она была написана сразу после славного похода, с чем и поздравляю всех читателей, кто уважает культуру запорожского казачества и ценит украинскую песню.

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