Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Александр Левченко
Александр Левченко
Историк, дипломат Все статьи автора

Крещение Киевского государства. Духовная миссия Киева та же, что и больше тысячелетия назад

835

Говоря о вере, отмечу, что значительное большинство представителей украинского народа позиционирует себя как сторонники христианского вероисповедания православного обряда.

В связи с этим, очень важным и эпохальным стало событие, происшедшее в 988 году - крещения нашего, по сути праукраинского государства – Киевской Руси. Некоторые, в связи с этим засомневаются – все-таки межи Киевской Руси не совсем совпадают с государственной границей современной Украины. Ну так, в конце 10-го века вся Европа была в других границах, но вместе с тем, каждое современное европейское государство помнит и уважает свою историю тысячелетней давности : ибо кто не чтит свое прошлое, тот не имеет своего будущего.

Новости
Княгиня Ольга – великая правительница Киева и Руси-Украины

Напомню, что еще задолго до 988 года в Киеве жили христиане. Считается, что еще более чем за сто лет до крещения Киева Владимиром, князь Аскольд, викинг по происхождению, будучи христианином, поддержал создание Киевской епархии. Пришедший с норманнской дружиной варяг Олег, использовал недовольство местной партии язычников, которые помогли ему убить Аскольда и взвестись на княжий престол. Однако процесс христианизации киевской родовой знати продолжался.

Новости
Иван Сирко – запорожский кошевой атаман, который не проиграл ни одной битвы

Византийские источники упоминают, что в 945 году одна часть дружинников Киевского князя уже была христианами, а другая оставалась язычниками, но это никому не создавало проблем. Через 40 лет Великий Киевский князь Владимир понимает важность принятия христианства на общегосударственном уровне, с тем, чтобы стать вровень с другими европейскими странами. И когда по просьбе Византийского императора Василия II он пришел на помощь подавить восстание в Крыму, то здесь же в Корсуне (Херсонесе) он крестится по византийскому обряду, получив в жены сестру самодержца Константинополя. Поэтому для Киева Крым и Херсонес всегда были и остаются важными сакральными местами.

Новости
Крещение Киева на 300 лет раньше Москвы…

Потом князь Владимир возвращается домой и крестит на Владимирской горке и Днепре всех киевлян, а далее и другие части Киевского государства. Новгород, например, крестили огнем и мечем, так как местные язычники опирались изо всех сил. Регион Москвы покорился христианству лишь через 200-300 лет. Там мученической смертью в 1114 году погиб монах Киево-Печерского монастыря Кукша, который сеял Слово Божье среди вятичей.

При этом надо помнить, что первым проповедником, который распространял христианство на территории современной Украины был апостол Андрей Первозванный. Это было в начале первого столетия н.э. Тогда он на Киевских холмах заявил, что "здесь будет Великий город, на который сойдет Божья благодать". И был прав. Именно Киев стал первым и самым большим славянским городом, который на протяжении пяти веков, до разрушения в 1240 году монголами был одним из самых влиятельных политических центров Европы.

Новости
Ярослав Мудрый. "Золотой век" Киевского государства

Вторым известным христианским миссионером на нашей территории был ученик апостола Петра, римский Папа Климент I (88-97 гг. н. э.). Он был сослан из Рима на каменоломни Херсонеса, где погибает мученической смертью, проповедуя христианство среди местных скифов. А вот уже в 3-м веке н.э. там создается Скифская епархия Константинопольского патриархата, куда входили земли юга современной Украины, включая Крым. Для сравнения, Московского князя Андрея Боголюбского за христианское мировоззрение язычники убивают в конце XII – го века. Поэтому мы и считаем именно Киев, как и более тысячу лет назад, главным духовным, православным центром всей восточной Европы.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр Левченко Александр Левченко
Место
Украина
Тег
История Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel