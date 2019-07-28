Говоря о вере, отмечу, что значительное большинство представителей украинского народа позиционирует себя как сторонники христианского вероисповедания православного обряда.

В связи с этим, очень важным и эпохальным стало событие, происшедшее в 988 году - крещения нашего, по сути праукраинского государства – Киевской Руси. Некоторые, в связи с этим засомневаются – все-таки межи Киевской Руси не совсем совпадают с государственной границей современной Украины. Ну так, в конце 10-го века вся Европа была в других границах, но вместе с тем, каждое современное европейское государство помнит и уважает свою историю тысячелетней давности : ибо кто не чтит свое прошлое, тот не имеет своего будущего.

Напомню, что еще задолго до 988 года в Киеве жили христиане. Считается, что еще более чем за сто лет до крещения Киева Владимиром, князь Аскольд, викинг по происхождению, будучи христианином, поддержал создание Киевской епархии. Пришедший с норманнской дружиной варяг Олег, использовал недовольство местной партии язычников, которые помогли ему убить Аскольда и взвестись на княжий престол. Однако процесс христианизации киевской родовой знати продолжался.

Византийские источники упоминают, что в 945 году одна часть дружинников Киевского князя уже была христианами, а другая оставалась язычниками, но это никому не создавало проблем. Через 40 лет Великий Киевский князь Владимир понимает важность принятия христианства на общегосударственном уровне, с тем, чтобы стать вровень с другими европейскими странами. И когда по просьбе Византийского императора Василия II он пришел на помощь подавить восстание в Крыму, то здесь же в Корсуне (Херсонесе) он крестится по византийскому обряду, получив в жены сестру самодержца Константинополя. Поэтому для Киева Крым и Херсонес всегда были и остаются важными сакральными местами.

Потом князь Владимир возвращается домой и крестит на Владимирской горке и Днепре всех киевлян, а далее и другие части Киевского государства. Новгород, например, крестили огнем и мечем, так как местные язычники опирались изо всех сил. Регион Москвы покорился христианству лишь через 200-300 лет. Там мученической смертью в 1114 году погиб монах Киево-Печерского монастыря Кукша, который сеял Слово Божье среди вятичей.

При этом надо помнить, что первым проповедником, который распространял христианство на территории современной Украины был апостол Андрей Первозванный. Это было в начале первого столетия н.э. Тогда он на Киевских холмах заявил, что "здесь будет Великий город, на который сойдет Божья благодать". И был прав. Именно Киев стал первым и самым большим славянским городом, который на протяжении пяти веков, до разрушения в 1240 году монголами был одним из самых влиятельных политических центров Европы.

Вторым известным христианским миссионером на нашей территории был ученик апостола Петра, римский Папа Климент I (88-97 гг. н. э.). Он был сослан из Рима на каменоломни Херсонеса, где погибает мученической смертью, проповедуя христианство среди местных скифов. А вот уже в 3-м веке н.э. там создается Скифская епархия Константинопольского патриархата, куда входили земли юга современной Украины, включая Крым. Для сравнения, Московского князя Андрея Боголюбского за христианское мировоззрение язычники убивают в конце XII – го века. Поэтому мы и считаем именно Киев, как и более тысячу лет назад, главным духовным, православным центром всей восточной Европы.

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