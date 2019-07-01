Пришло время рассеять кремлевские мифы о Москве как центре славянского мира. Москва всегда была финно-угорская по сути, от момента существования, а славянская по форме лишь 800 лет, в то время как Киев относится к прародине всех славянских народов и есть славянским два с половиной тысячелетия – с момента первого упоминания славян.

Итак, миф первый – русские и Москва – центр славянского мира. Честно говоря, понимая всю слабость этой позиции, Кремль еще в начале 2005 года стал делать акцент просто на "русском мире", но исподволь всегда хочет представить русских главными среди всех славян.

Напомню, что славяне в исторических хрониках Плиния Старшего, Тацита, Клавдия Птоломея упоминаются как венеды еще с 1-го века н.э. Ареал расселения – треугольник Висла-Карпаты-Днепр. Исходя из данных древних карт, славяне занимали современную часть северной, центральной и западной Украины и восточную, центральную и северную часть современной Польши. Таким образом, автохтонными славянскими нациями (всегда проживающими на одном месте) считаются только две – украинцы и поляки. В 4-ом веке н.э. венеды уже делятся на западных (собственно венеды, территория Польши) и восточных – склавины и анты (территория Украины).

Славяне же на территории современной европейской России появляются достаточно поздно : это племена словен, которые пришли с территории поморской Польши вначале восьмого века н.э. и расселились в регионе Новгорода и шире, кривичи – которые тоже пришли с северной Польши в середине 8-го века н.э. и расселились в регионе Пскова-Смоленска, и наконец, вятичи, которые пришли из восточной Польши в конце восьмого века, и расселились в регионе современных Тульской, Орловской и Калужской областей. В 9-10-ом веках ареал обитания кривичей, словен и вятичей потихоньку расширяется.

Надо помнить, что кривичи пришли на территории, которые ранее населяли балты (современные потомки – литовцы и латыши), а словене и вятичи – на широкие финно-угорские этнические пространства (чудь, весь, ижора, карела, меря, мещера, мурома, мордва, и т.д.). Что интересно, в регион Москвы-реки вятичи приходят лишь в 10-м веке, а славяне на территории Киева живут со времени своего существования. Учитывая, что греческий историк Геродот, например, о венедах вспоминает еще в 5-ом веке до н.э., выходит, что автохтонные на территории Киева славяне, на пятнадцать столетий старше московских пришлых из Польши вятичей. Что касается Киева как города, то он основан в 5-м веке н.э. на Днепровских холмах, которые благословил сам апостол Андрей Первозванный. Москва же, которая даже по названию финно-угорская (одна из версий - "мутная вода"), вначале называлась Кучково, и закладывается выходцами из киевской династии, пришедшими вятичами и местными финно-уграми меря в 12-ом веке, то есть на семьсот лет позже.

Нужно помнить, что славяне на территорию современных Чехии и Словакии приходят в 5-ом веке н.э., а на Балканы – в 6-ом веках, как миграции племен склавинов и антов с территории современной Украины. Поэтому, Москва уж никак не может претендовать на какое-то ведущее место в славянском мире. Это очень поздно славянизированная финно-угорская территория.

Миф второй – в Киеве и Москве во времена Руси жил один и тот же народ – русские. Поэтому Москва считает Украину своей исторической территорией, а украинцев тем же народом, что и русские, только с другим названием.

Подчеркну, что в государстве Киевская Русь титульным народом были русы, а не русские. Киевское государство вначале сформировалось из племен полян, которые жили вокруг Киева, и сиверян - с центром в Чернигове. Потом к Киевской Руси присоединили древлян (Житомирская область) и уличей (Черкасская область). Далее Русь расширилась за счет волынян/дулибов (Волынская, Ровенская, север Львовской областей) и бужан (Винницкая и часть Хмельницкой области). Потом Киев присоединил белых хорватов (часть Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областей) и тиверцев (современные Молдова, Одесская область), дреговичей (южная Беларусь, по происхождению от волынян). В это же время в состав Киевского государства вошли радимичи (восточная Беларусь, по происхождению из восточной Польши), полочане (северная Беларусь, по происхождению от кривичей из поморской Польши), а также собственно кривичи (Псков, Смоленск) и словене (Новгород). Особая связь Киева была с Новгородом, потому что именно оттуда прибыл князь Олег с варягами, убив Киевских князей Аскольда и Дира в 882 г., основав династию Рюриковичей. За несколько поколений Рюриковичи полностью славянизировались и стали себя считать киевлянами по духу. Презентация частью российских историков тезиса, что первичной Русью были Новгород и Старая Русса не выдерживает никакой критики, ибо Новгород был основан как город в конце 9-го века, а Старая Русса в конце 12-го. Тогда как Киев уже с 5-го века н.э. был политическим центром славянского союза антов, а с конца 8-го века Киевской Руси.

Дольше всего вхождению в государство Киевская Русь сопротивлялся регион Москвы-реки и вятичи. Напомню, что потомки балтов – латыши и литовцы называют русских кривичами, а не руссами. Северные финно-угры (эстонцы, карелы, чудь) называют русских венедами, так как пришедшие племена словен и кривичей по происхождению из Польши. То есть балты и финно-угры понимали, что русы это автохтонные славяне с территории Днепра-Карпат, а кривичи и словене к ним не относятся.

Руссами же себя называли племена полян, северян, древлян, уличей, бужан, волынян, тиверцев, белых хорватов и дреговичей. Все они участвовали в этногенезе (создании) украинского народа.

Тогда возникает логический вопрос, так кто же принимал участие в этногенезе русских? Это, прежде всего, вятичи (регион Москвы, Тулы, Орла, Калуги, частично Рязани) и окружающие их многочисленные финно-угорские племена.

Говоря научным языком, прямыми потомками руссов есть украинцы. А русские сформировались вокруг славянского элемента, прежде всего вятичей, плюс кривичей и словен и широкого финно-угорского этнического моря, с вкраплениями балтов и тюрков. Естественно, что культура русских отличалась от традиций Киева. У руссов, как славян не было традиции косоворотки, балалайки, кокошника, бани. Все это финно-угорские атрибуты. Русский язык больше всего отличается от всех других славянских языков, потому что имеет сложные финно-угорские грамматические конструкции, не характерные для славян. Русс – имя существительное, а русский - имя прилагательное, а это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

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