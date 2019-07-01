ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Общество

Александр Левченко
Александр Левченко
Историк, дипломатВсе статьи автора

Исконно славянский Киев как город руссов и традиционно финно-угорская Москва как центр русских

1.4т

Пришло время рассеять кремлевские мифы о Москве как центре славянского мира. Москва всегда была финно-угорская по сути, от момента существования, а славянская по форме лишь 800 лет, в то время как Киев относится к прародине всех славянских народов и есть славянским два с половиной тысячелетия – с момента первого упоминания славян.

Итак, миф первый – русские и Москва – центр славянского мира. Честно говоря, понимая всю слабость этой позиции, Кремль еще в начале 2005 года стал делать акцент просто на "русском мире", но исподволь всегда хочет представить русских главными среди всех славян.

Новости
Украинцы и русские (россияне): что их объединяет и разнит

Напомню, что славяне в исторических хрониках Плиния Старшего, Тацита, Клавдия Птоломея упоминаются как венеды еще с 1-го века н.э. Ареал расселения – треугольник Висла-Карпаты-Днепр. Исходя из данных древних карт, славяне занимали современную часть северной, центральной и западной Украины и восточную, центральную и северную часть современной Польши. Таким образом, автохтонными славянскими нациями (всегда проживающими на одном месте) считаются только две – украинцы и поляки. В 4-ом веке н.э. венеды уже делятся на западных (собственно венеды, территория Польши) и восточных – склавины и анты (территория Украины).

Новости
Украинцы и крымские татары: Крым - Украина

Славяне же на территории современной европейской России появляются достаточно поздно : это племена словен, которые пришли с территории поморской Польши вначале восьмого века н.э. и расселились в регионе Новгорода и шире, кривичи – которые тоже пришли с северной Польши в середине 8-го века н.э. и расселились в регионе Пскова-Смоленска, и наконец, вятичи, которые пришли из восточной Польши в конце восьмого века, и расселились в регионе современных Тульской, Орловской и Калужской областей. В 9-10-ом веках ареал обитания кривичей, словен и вятичей потихоньку расширяется.

Надо помнить, что кривичи пришли на территории, которые ранее населяли балты (современные потомки – литовцы и латыши), а словене и вятичи – на широкие финно-угорские этнические пространства (чудь, весь, ижора, карела, меря, мещера, мурома, мордва, и т.д.). Что интересно, в регион Москвы-реки вятичи приходят лишь в 10-м веке, а славяне на территории Киева живут со времени своего существования. Учитывая, что греческий историк Геродот, например, о венедах вспоминает еще в 5-ом веке до н.э., выходит, что автохтонные на территории Киева славяне, на пятнадцать столетий старше московских пришлых из Польши вятичей. Что касается Киева как города, то он основан в 5-м веке н.э. на Днепровских холмах, которые благословил сам апостол Андрей Первозванный. Москва же, которая даже по названию финно-угорская (одна из версий - "мутная вода"), вначале называлась Кучково, и закладывается выходцами из киевской династии, пришедшими вятичами и местными финно-уграми меря в 12-ом веке, то есть на семьсот лет позже.

Новости
Ранняя украинская государственность: от союзов антов и склавинов до Киевской Руси

Нужно помнить, что славяне на территорию современных Чехии и Словакии приходят в 5-ом веке н.э., а на Балканы – в 6-ом веках, как миграции племен склавинов и антов с территории современной Украины. Поэтому, Москва уж никак не может претендовать на какое-то ведущее место в славянском мире. Это очень поздно славянизированная финно-угорская территория.

Миф второй – в Киеве и Москве во времена Руси жил один и тот же народ – русские. Поэтому Москва считает Украину своей исторической территорией, а украинцев тем же народом, что и русские, только с другим названием.

Новости
Идеология СССР и Германии - две стороны одной медали

Подчеркну, что в государстве Киевская Русь титульным народом были русы, а не русские. Киевское государство вначале сформировалось из племен полян, которые жили вокруг Киева, и сиверян - с центром в Чернигове. Потом к Киевской Руси присоединили древлян (Житомирская область) и уличей (Черкасская область). Далее Русь расширилась за счет волынян/дулибов (Волынская, Ровенская, север Львовской областей) и бужан (Винницкая и часть Хмельницкой области). Потом Киев присоединил белых хорватов (часть Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областей) и тиверцев (современные Молдова, Одесская область), дреговичей (южная Беларусь, по происхождению от волынян). В это же время в состав Киевского государства вошли радимичи (восточная Беларусь, по происхождению из восточной Польши), полочане (северная Беларусь, по происхождению от кривичей из поморской Польши), а также собственно кривичи (Псков, Смоленск) и словене (Новгород). Особая связь Киева была с Новгородом, потому что именно оттуда прибыл князь Олег с варягами, убив Киевских князей Аскольда и Дира в 882 г., основав династию Рюриковичей. За несколько поколений Рюриковичи полностью славянизировались и стали себя считать киевлянами по духу. Презентация частью российских историков тезиса, что первичной Русью были Новгород и Старая Русса не выдерживает никакой критики, ибо Новгород был основан как город в конце 9-го века, а Старая Русса в конце 12-го. Тогда как Киев уже с 5-го века н.э. был политическим центром славянского союза антов, а с конца 8-го века Киевской Руси.

Дольше всего вхождению в государство Киевская Русь сопротивлялся регион Москвы-реки и вятичи. Напомню, что потомки балтов – латыши и литовцы называют русских кривичами, а не руссами. Северные финно-угры (эстонцы, карелы, чудь) называют русских венедами, так как пришедшие племена словен и кривичей по происхождению из Польши. То есть балты и финно-угры понимали, что русы это автохтонные славяне с территории Днепра-Карпат, а кривичи и словене к ним не относятся.

Руссами же себя называли племена полян, северян, древлян, уличей, бужан, волынян, тиверцев, белых хорватов и дреговичей. Все они участвовали в этногенезе (создании) украинского народа.

Тогда возникает логический вопрос, так кто же принимал участие в этногенезе русских? Это, прежде всего, вятичи (регион Москвы, Тулы, Орла, Калуги, частично Рязани) и окружающие их многочисленные финно-угорские племена.

Говоря научным языком, прямыми потомками руссов есть украинцы. А русские сформировались вокруг славянского элемента, прежде всего вятичей, плюс кривичей и словен и широкого финно-угорского этнического моря, с вкраплениями балтов и тюрков. Естественно, что культура русских отличалась от традиций Киева. У руссов, как славян не было традиции косоворотки, балалайки, кокошника, бани. Все это финно-угорские атрибуты. Русский язык больше всего отличается от всех других славянских языков, потому что имеет сложные финно-угорские грамматические конструкции, не характерные для славян. Русс – имя существительное, а русский - имя прилагательное, а это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр ЛевченкоАлександр Левченко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
8
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
В Москве финно-угорского только название. Финно-угорские гены есть только в жителях Ярославля - Вологды- Архангельска примерно на уровне 10%. В Москве - менее 5%. Русские главные среди восточных славян. Вообще среди славян главных нет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel