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12 сентября • обновлено в 16:25
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Александр Левченко
Александр Левченко
Историк, дипломат Все статьи автора

Годовщина победы над московитами

Ровно 505 лет назад, в сентябрьские дни 1514 г. состоялась битва под Оршей между армией под командованием гетмана Великого княжес тва Литовского, Русского и Жемайтийского, волынского князя Константина Острожского с московским войском во главе с воеводой И. Челядниным и М. Голицей.

Армия литовцев, руссов (украинцев), белорусов и поляков разгромила войска московитов (русских) в важной битве, что состоялась как часть военной кампании Великого княжеств Литовского и Великого княжества Московского.

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В это время происходили постоянные войны между двумя Великими княжествами за пограничные территории. Москва желала расширить свое влияние и территориальные владения, поэтому для победы над Вильно (Вильнюсом) решила заручиться поддержкой третьих стран. Она на свою сторону привлекла Ганзу (союз северогерманских и других городов, выходивших на Балтику), датского короля, при этом нейтрализовав Ливонский орден. Польша была в союзнических отношениях с Литвой, поэтому решила поддержать Вильно, используя помощь крымских татар. Но тогда Москве удалось уговорить стать на свою сторону Габсбургов и Тевтонский орден.

Битва под Оршей

Битва под Оршей

euroradio.fm

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Стороны готовились к важной военной схватке. 50-тысячная московская армия после успешной облоги Смоленска вышла на левый берег Днепра под Оршей. Имея численное преимущество перед объединенной литовской армией, которой командовал волынский князь К.Острожский (35 тыс.), московиты желали ввязаться в большой бой. Однако гетман К.Острожский правильно разместил боевые порядки и заманил тяжелую конницу противника, умелым маневром имитируя отступление, подставив ее под прямой огонь артиллерии. Московская конница смешала свои боевые ряды, и ее удалось вытеснить в болотистую местность, где она почти полностью и была уничтожена. В результате битвы погибло до 30 тыс. московитов, а воевода И.Челяднин, 37 знатных бояр, полторы тысячи дворян попали в плен. Польская конница (гусары), гнали отступающих московитов до Смоленска, где те и смогли укрыться.

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После поражения под Оршей союз Великого Московского князя и императора Священной Римской империи распался, Ливонский орден тоже вышел из союзнических отношений. Именно с того времени стал складываться негативный образ Великого Московского княжества в Европе.

Интересно, что московская историография сужает количество участников битвы под Оршей до 12 тысяч с каждой стороны, при этом скромно упоминая, что потери армии К.Острожского были незначительными, а убитых и попавших в плен из войска И.Челяднина было просто значительное число. Великое Московское княжество постоянно называется русским государством, что точно, если говорить о русских. Но нужно не забывать, что Киевская Русь была государством руссов (славян – потомков антов и склавин), исторически проживающих на исконно славянских землях, и русских (потомков славян вятичей и кривичей, пришедших из Польши, и местных финно-угров). При этом Киевская летопись говорит, что волынский князь К. Острожский разбил Москву. Таким образом, князь руссов разбил русских (московитов). В Киевской Руси городами руссов были – Киев, Чернигов, Переяслав, Галич, Владимир (Волынский), Луцк, Стародуб, которые все время находились на славянской территории (там проживали племена полян, северян, уличей, древлян, волынян, бужан, белых хорватов). А города, где проживали русские – Новгород, Псков, Смоленск, Владимир (на Клязьме), Москва, Рязань, Муром, куда на финно-угорскую территорию прибывают славяне из Польши в 8-11 ст. и основывают там свои поселения. Если самый древний город руссов – Киев, был основан в конце 5-го века, то города русских минимум на три-четыре столетия позже. Некоторые из них основали представители Киевской княжеской династии.

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После успешного сражения под Оршей, гетмана Константина Острожского с великими почестями встретили в Вильно и Варшаве. В честь военной победы в Вильнюсе К. Острожский строит Свято-Троицкую и Свято-Николаевскую православные церкви.

Здесь будет уместным вспомнить некоторые биографические данные выдающегося гетмана. Он родился в 1460 г. на Волыни в состоятельной семье, назначался старостой Винницким, Брацлавским, Звенигородским, Луцким, маршалком Волынской земли, Великим гетманом (командующим всеми войсками) Литовским. К. Острожский провел 35 битв, проиграл только две. Он был самым большим меценатом в Великом княжестве Литовском, где язык руссов был официальным. К. Острожский построил большое количество православных церквей, школ, приютов для бедных. Умер в 1530 г. и был похоронен в Киево-Печерской лавре.

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Место
Украина
Тег
История Украины
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
"Киевская Русь была государством..." Остальной бред этого упоротого "историка" читать скушно.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Нового хероя Украины откопали (хотя он к Украине имеет такое же отношение как и Львов к Украине или Крым к Украине)....что мазепы, махно, степы кошкодава и шухевича мало???
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
«Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом, экс-председателем Днепропетровской ОГА Игорем Коломойским. В Офисе президента они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также речь шла об энергетической сфере. Напомним, в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Владимир Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в восстановление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем», — говорится в сообщении Офиса президента. Напомним, по итогам июньской встречи Коломойский уверял, что не обсуждал с Зеленским участие в восстановлении Донбасса, пошутив, что может разве что покрасить один-два ларька. В то же время, по словам его поверенного, Ричарда Дэвида Уа (Richard David Waugh), Коломойский владеет активами в 1) добыче и торговле ферросплавами, 2) пассажирскими авиаперевозками, 3) медиа и телевидении, 4) недвижимости, 5) транспортировке и торговле нефтепродуктами, 6) нефтегазовой отрасли, 7) инвестициями в фининструменты и металлы и др. Встреча Коломойского с первыми лицами говорит прежде всего о том, что олигарх сохраняет влияние на новую власть и «Слуг народа». Украинские СМИ сообщали, что новый премьер-министр Алексей Гончарук перед своим назначением встречался все с тем же олигархом. «Сути тет-а-тет мы не знаем, но очевидно, что это было, так сказать, собеседование будущего премьер-министра. И это на фоне того, насколько мы помним, что сам Гончарук заявлял об отсутствии каких-либо связей с олигархами», — сообщал Телеграмм-канале «UN — сливы и груши». Ранее главой Администрации (а позже Офиса) президента был назначен личный адвокат Коломойского Андрей Богдан. Эти назначения говорят о том, что Игорь Валерьевич медленно, но верно прибирает в свои руки власть, уже даже не стараясь оставаться в тени. С Коломойским связывают и активные действия президентской команды против «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и оппозиционных телеканалов. Стоило Коломойскому в интервью «наехать» на металлургическую компанию «Арселлор-Миттал» (бывшая «Криворожсталь») по поводу нарушения экологических норм и высказаться за ее ренационализацию, как тут же СБУ стала проводить обыски в офисах данной компании. Игорю Валерьевичу пока даже сходит с рук критика Запада, МВФ и ВТО, которых он в недавнем интервью называл «кровопийцами». В конце августа он заявил о намерении судиться с Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), которые мешают его бизнесу. «А почему нет? Это конкуренция. Я мешаю им, а они мне, посмотрим, кто лучше умеет бороться», — заявил Коломойский.
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