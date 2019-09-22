В эти месяцы практически неприметно в Украине прошло важное историческое событие – 380 лет со дня рождения и 310 лет со дня смерти Великого гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы, вклад которого в развитие украинской культуры и православной традиции просто огромный и современниками может еще до конца не оцененный.
Родился будущий гетман в 1639 г. в семье украинского шляхтича. Он окончил Киево-Могилянский коллегиум, потом Краковскую академию, а также артиллерийские курсы в Голландии (Девентер). Отец И.Выговского занимал различные управленские должности в казацком войске Б.Хмельницкого, принимал участие в переговорах с московитами, а после смерти гетмана Хмеля поддерживал назначение на его место Ивана Выговского. Умер в 1665 г. и после смерти мужа мама И.Выговского становится монахиней, а уже в 1683 г. - игуменьей Киево-Печерского Вознесенского монастыря. Она прожила долгую жизнь, служа Богу и Церкви, и умерла в 1707 г. в Глухове, где заведовала женским монастырем. Она всю жизнь поддерживала сына Ивана материнскими советами, что помогали ему в сложных ситуациях борьбы с внутренними доносчиками, которые всегда хотели выслужиться перед Московским царем, постоянно обвиняя гетмана в желании освободить Украину от политических объятий Кремля, что было правдой, но гетман всячески скрывал, понимая жуткую мстительность самодержавия.
Еще в детстве И.Мазепа видел гетманов Б.Хмельницкого и И.Выговского. Будучи представителем шляхетского рода, в молодости служил в покоях польского короля Яна II Казимира. Он выполнял важные королевские дипломатические поручения. Потом он перебирается в Украину на службу к гетману И.Самойловичу, который использовал дипломатические умения И.Мазепы устанавливать хорошие контакты с нужными людьми. В то время необходимо было иметь доверенные отношения в Кремле, а И.Мазепа смог близко общаться с князем В.Голициным – фаворитом царевны Софьи, влиятельным боярином И.Шереметьевым, руководителем дипслужбы Петра I Ф.Головиным.
И.Мазепа женился на вдове Белоцерковского полковника, но в браке детей не имел. Его супруга умерла за семь лет до смерти гетмана, в 1702 г.
В 1687 г. казацкая Рада по настоянию князя Голицина избрала Ивана Мазепу новым гетманом, который до этого был генеральным есаулом. Через два года после дворцового переворота сам Голицин попадает в немилость и тучи сгущаются над головой украинского гетмана. Но для И.Мазепы все закончилось благоприятно, и он не был лишен гетманской булавы, как ни старались его "доброжелатели".
Избравшись гетманом, И.Мазепа получил во владения значительные земельные угодья, рыбные ставки, ему была разрешена продажа водочных изделий, которая приносила большие барыши. Он сумел организовать работу рудников по добыче золота и серебра, которые превратили его в одного из богатейших людей не только Украины. Из этих денег он содержал казацкое войско, а также тратил значительные средства на поддержание образования и духовной жизни. Как меценат, И.Мазепа выделяет огромные средства на поправку церквей и монастырей, а также строительство новых. На позолоту купола Киево-Печерской лавры он выделил 20,5 тыс. дукатов; на строительство каменного мура, главного колокола и колокольни Киево-Печерской лавры – 73 тыс. дукатов; на позолоту митрополичьего собора в Киеве – 5 тыс. дукатов, на строительство храма св. Николая в Киеве выделил 100 тыс. золотых; на поддержку монастыря в Межигорье – 10 тыс. золотых; для Киевского коллегиума и братского монастыря – 200 тыс. золотых. Средства выделялись для строительства православной церкви в Вильнюсе и удержание Храма Господнего в Иерусалиме. И это только знаковые проекты, которые поддержал И.Мазепа. Всего за время его гетманства было построено 220 церквей, из которых 44 под его личным патронатом. При его содействии в 1701 г. Киево-Могилянский коллегиум получил статус академии, а в это же время новый Коллегиум создается в Чернигове.
С началом Северной войны Московского царства со Швецией казацкие войска принимают участие в изнурительных битвах в Польше и Прибалтике. Царь Петр потребовал от И.Мазепы переправить 20 тыс. казаков на строительство в топях Невы Петербурга. Там треть казаков умерла от болезней. Это возмутило украинского гетмана, который втайне стал готовить план объединения сил вместе с Швецией для выхода из-под опеки Москвы.
Выступление казаков И.Мазепа втайне планировал в 1708 г., но его письмо о необходимости нейтрализации московитов на Стародубщине было перехвачено стрельцами. Московская армия сразу пошла на гетманскую столицу и сожгла Батурин, а всех батуринцев жестоко казнила. Гетмана поддержали низовые казаки - запорожцы, так как верхнее полковое казачество оказалось в замешательстве, ибо официально до последнего момента от гетмана поступали указания по координации действий с армией московского царя Петра. По приказанию самодержавия, Московский патриархат отлучил И.Мазепу от церкви, что опять же сбило с толку всегда побожных украинских казаков. Поэтому большинство верховых полковых казаков остались вместе с московской армией. В битве под Полтавой в 1709 г. превосходящие силы Петра I, при полном доминировании в артиллерии, разбили шведские войска Карла XII и казаков И.Мазепы. В этом же году славный гетман И.Мазепа, который сделал в деле строительства церквей в Украине больше всех из знаковых фигур нашей истории, умирает.
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