ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Общество

Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
Главный редактор NewsaderВсе статьи автора

Дончане и луганчане ощутили холодок мертвецов

4.8т

В недавней статье "Новой газеты" меня более всего поразил момент, не связанный с главным сюжетом публикации, где рассказывается о процедуре "раздачи" гражданства РФ жителям оккупированных украинских территорий в ОРДЛО. Фабула такова. Как выяснила журналистка, замаскировавшаяся под жаждущего получить российский паспорт, сам процесс выглядит примерно как попытка купить "настоящее масло" в СССР: длиннейшие очереди, приход к "пункту выдачи" в 3 утра, давка, ругань, рукоприкладство, борьба за места, разочарование, боль, тетрадки с номерами, безжалостное вычеркивание опоздавших, необходимость ежедневно – на протяжении месяцев – отмечаться.

За всем этим военно-коммунистическим кошмаром, успешно построенном в отдельно взятой "угольной Швейцарии", кроется фактическая невозможность для рядового жителя "ДНР" и "ЛНР" получить заветную бумагу (которую американцы, например, признавать не собираются). Дело в том, что российский паспорт дадут лишь на основании "паспорта ЛДНР", а он, по всей видимости, имеется у единиц. И эти очереди – пока только за "паспортами ЛДНР".

Российские паспорта на Донбасс

Российские паспорта на Донбасс

Корреспондент.net

Вернее, даже не за ними, а за тем, чтобы – внимание! – подать документы на проверку того, имеет ли конкретный человек вообще право на получение такого "паспорта ЛДНР". По подсчетам журналистки "Новой", при текущей скорости проверки документов лично она могла бы рассчитывать на получение российского паспорта не ранее, чем через четыре года.

Читая статью, вспоминал систему "одного окна" в Грузии и электронную систему оформления документов в миграционных органах той же Литвы (в обеих ситуациях имею личный опыт, поэтому могу делать заключения). Так вот, разница с тем, что происходит в "ЛДНР" – примерно как между калькулятором "Электроника МК 51" и MacBook Pro 2017.

Новости
"Автономия Донбасса" как путь к новой войне с Россией

Это я пока говорю только о технической стороне и на секунду забываю о том, насколько сама процедура раздачи российских паспортов незаконна с точки зрения международного права, а также о том, в каком "Освенциме" пребывают те, кто по какой-то причине еще не удосужился выехать из этой бандитской клоаки, где до сих пор действует комендантский час с 23:00 до 5:00 (с чего бы, если "светлое будущее" там уже насупило, враги повержены, а население слилось с боевиками в едином экстазе?) Сравнение с немецким концлагерем не случайно. Это как раз то, с чего я хотел бы начать.

Журналистка прошлась по Донецку и обнаружила, в том числе в результате бесед с местными, что на подконтрольной боевикам территории фактически нет ни одного магазина "свежей" одежды – только секонд-хэнды (вместо процветавших до 2014 года бутиков). Почему? Все просто до ужаса: там продается одежда, украденная из разграбленных жилищ, покинутых их владельцами во время прихода "русского мира". Пахнет шкафом и "санитарной очисткой".

"И меня тут как прострелило: господи, это ж мародерские вещи…"

Новости
Паспорта России для жителей Донбасса: Путина поменял планы

Видели фотографии снятой с евреев обуви, сохранившейся в музее Холокоста? Груды ботинок, прочей одежды, аксессуаров, украшений, зубов, волос – всех этих искусственных и естественных останков людей, которые Третий рейх планировал использовать с совершенно практическими целями (мыло из человеческого жира и сумочки из кожи, например). Полагаю, что нечто подобное – этот мертвецкий холодок – могут ощущать дончане и луганчане, когда видят выставленную на продажу одежду их вчерашних соседей. Живых или давно уже покойных – кто знает?

P.S. Как на эту территорию заехала сама журналистка – не рассказывается. Законный способ – только один: через Украину.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр КушнарьАлександр Кушнарь
Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Место
УкраинаДонецк
Теги
Новости РоссииРоссияНовости Донбассавыдача паспортов в Донецкепаспортроссийские паспорта
Источник
Источник:Facebook Александра Кушнаря
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
4
2
Смешно
7
Интересно
20
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Наберите в Гугле или Яндексе "магазин одежды в Донецке" он вам кучу магазинов даст торгующих самой разной новой одеждой
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Ivanov Igor
Ivanov Igor
Афанасьев Алексей, На Украине все отовариваются в секонхенде. Разве может быть по другому в ДНР? Да и в России по мнению кастрюлеголовых тоже самое.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Ivanov Igor
Ivanov Igor
С точки зрения международного права: "...2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство." Всеобщая декларация прав человека, статья 15. Как собирается "американцы, например, признавать" внутренний российский паспорт могут рассказать только голоса в подкастрюльном пространстве щирого и свидомого. И да: получить российское гражданство житель ДНР может в любом МФЦ в любом городе России. Для этого он просто приносит пакет документов и через месяц получает паспорт. Мой коллега получит его ориентировочно 28 июня.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Ivanov Igor
Ivanov Igor
Zadrotovich Vaysil, Дадут. Я про США не скажу, а вот шенген дают - только со скоростью звука. И с крымскими паспортами и с паспортами выданными жителям Донбасса. Это практика.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zadrotovich Vaysil
Zadrotovich Vaysil
Ivanov Igor, Если человек проживающий на оккупированной территории получит паспорт рф, а потом загранпаспорт и вдруг решит поехать в США, визу ему никто не даст.. Если всё такой же человек проникнет на территорию США нелегальным путем и будет задержан миграционной службой, то не смотря на наличие у него двухголового депортирован он будет на территорию Украины. это два примера, так же ограничения будут касаться ведению бизнеса и всякие юридические нюансы!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Ну так если боевики и местные не побрезговали вещами из сбитого россиянами боинга то что уж говорить о вещах из брошенных квартир.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Блоги / мнения