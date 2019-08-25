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Александр Гончаров
Александр Гончаров
Директор Института развития экономики Украины Все статьи автора

Вопреки действиям России: Украина - ракетная держава!

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И ВСЁ ЖЕ МЫ РАКЕТНАЯ ДЕРЖАВА, А НЕ БАНАНОВАЯ РЕСПУБЛИКА

Если начистоту, то для интересов России, да и для ряда других стран в последнее время главной целью украинского проекта ставилось заведение нашей экономики в тупик, создание полностью зависимой и подконтрольной банановой республики.

Однако, вопреки всем агрессивным действиям извне и сомнениям внутри государства, Украина 23 августа этого 2019 года сумела впервые за годы независимости успешно испытать двигатель космической ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4", спроектированного КБ "Южное" и изготовленного на Южмаше. Во время испытаний все системы отработали отлично, двигатель ступени включался 5 раз, как и было запланировано.

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Автор
Александр Гончаров Александр Гончаров
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Александра Гончарова
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если правда,то это зачетно.
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