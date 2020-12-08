Генсек ООН отреагировал на смерть от COVID-19 украинского военного в Конго

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования украинскому народу в связи со смертью от COVID-19 старшего лейтенанта Вооруженных сил Александра Бривко в Демократической Республике Конго.

Соответствующее письмо генеральный секретарь направил на имя главы Украины Владимира Зеленского. Об этом на странице в Telegram 8 декабря сообщила пресс-служба Офиса президента.

Известно, что украинский воин выполнял задачи в составе Стабилизационной миссии ООН. Он умер 22 ноября.

Военный заболел коронавирусом 7 ноября, семь дней спустя попал в больницу в городе Гома с температурой. До этого он находился в изоляторе в воинской части.

В госпитале после двух дней лечения украинца перевели в отделение реанимации в Найроби. Коронавирус у Бривко был подтвержден тестом.

"Выражаю искренние соболезнования семье погибшего, государству и народу Украины в связи с этой страшной потерей, а также спасибо за вклад, который сделал ваш соотечественник в нашу работу во имя мира в Демократической Республике Конго", – сказано в письме Гутерреша.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций заверил, что ООН направит усилия на смягчение воздействия пандемии на миротворческие миссии. Гутерреш пообещал принимать все меры для безопасности миротворцев.

Напомним, 18-й отдельный вертолетный отряд ВСУ, где служил погибший, выполняет задачи в составе Миссии ООН в Конго с 1 декабря 2012 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о еще одной смерти среди украинских военных в Конго. 6 декабря там умер 39-летний старший солдат ВСУ Сергей Савченко, родом из Изюма Харьковской области. У мужчины случилась внезапная остановка сердца.