Сегодня Прощеное Воскресенье, а значит в фб одни будут бегать по личкам, комментам и несамовыто орать: "Простите меня за то, сама не знаю что!", другие станут этим ором возмущаться, третьи воспарят над схваткой и, как всегда в таких случаях бывает, окажутся в самой большой грязи.

На само деле от светлых времен античности, до темного ХХ века, все эти споры уже велись, но Прощеное Воскресенье никто отменять не собирается. Почему? Да потому что оно совсем про другое.

В наших церковных календарях сегодняшний день назван так. "Неділя сиропусна. Прощена. Спомин Адамового вигнання."

Сыропустная - означает что сегодня заговение на молочные продукты и мы прекращаем их есть до Пасхи.

А вот два следующих определения Прощеное Воскресенье и воспоминание Адамового изгнания неразрывно связаны. Прощение это не просто так. Прощение - это возвращение в потерянный Рай. Прощеное Воскресенье - это день, когда Бог прощает всех и Адама в первую очередь. Прощеное Воскресенье - это Пасха, поэтому сегодня мы и поем пасхальные песнопения.

Итак, Бог нас простил и ждет нас у открытых ворот рая. Теперь нам осталось простить себя и ближнего, ибо в Царство Небесное невозможно войти, барахтаясь в запозапрошлых конфликтах с соседом.

Бог ведь прощает всех: и меня, и соседа моего. Важно принять это прощение, ибо чувство вины не созидает.

Поэтому я прощаю своего ближнего, чтобы войти в Рай и прошу прощения, дабы заусеницы моих грехов не резали его по дороге туда же.

Чувство вины не созидает ничего. Избавляемся от него и умножаем Эдемский сад.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал