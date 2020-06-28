Аквапарки в Украине работают в разгар коронавируса: посетители без масок и дистанции. Фото

В Украине во время действия карантинных ограничений в разгар коронавируса открылись аквапарки. Сотни людей по всей стране посещают места отдыха без масок и не придерживаются социальной дистанции.

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Судя по фото, которые публикуют украинцы в социальной сети Instagram, особенно остро ситуация обстоит в Днепре. Там в аквапарке на набережной люди сначала стоят в очереди за билетами, а затем находятся на территории игнорируя рекомендации Министерства здравоохранения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В воскресенье, 28 июня, в День Конституции Украины аквапарк в Днепре переполнен. Посетители жалуются на большие очереди и нехватку свободных мест для парковки. На территории заняты почти все лежаки, которые расположены на минимальном расстоянии друг от друга.

В Украине работают аквапарки в разгар карантина

В Украине работают аквапарки в разгар карантина

Аквапарки работают также в Кирилловке, Бердянске и Полтаве. В последнем в воскресенье сообщили об отсутствии свободных шезлонгов из-за наплыва посетителей. Соответствующая публикация появилась на странице "Аквапарк-отель-Глухомань" в Instagram.

В Украине работают аквапарки в разгар карантина

В Украине работают аквапарки в разгар карантина

В Украине работают аквапарки в разгар карантина

В Украине работают аквапарки в разгар карантина

При этом в Украине последнюю неделю стремительно растет количество зараженных. По состоянию на утро 28 июня в Украине официально подтверждены 42 982 случая коронавирусной инфекции. Из них 917 были обнаружены за прошедшие сутки.

В Украине работают аквапарки в разгар карантина

В Украине работают аквапарки в разгар карантина

В Украине работают аквапарки в разгар карантина

В Украине работают аквапарки в разгар карантина

В Украине работают аквапарки в разгар карантина

В Украине работают аквапарки в разгар карантина

В Украине работают аквапарки в разгар карантина

В Украине работают аквапарки в разгар карантина

В Украине работают аквапарки в разгар карантина

В Украине работают аквапарки в разгар карантина

В Украине работают аквапарки в разгар карантина

В Украине работают аквапарки в разгар карантина

В Украине работают аквапарки в разгар карантина

В Украине работают аквапарки в разгар карантина

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