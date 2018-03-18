Акция Саакашвили в центре Киева: полиция приняла меры

В Киеве на Европейской площади в субботу ночью представители партии "Рух новых сил" готовились к акции за отставку Порошенко, но в их роботу вмешались сотрудники Нацполиции.

Как сообщается на странице партии в Facebook, полицейские угнали их автомобиль, в котором находилась сцена, якобы на смотровую площадку.

По информации "Громадського", на месте подготовки акции находилось около 200 полицейских и сотрудников Нацгвардии.

Громадське

По словам представителя "Руху новых сил" Владимира Гавриша, 6 марта они подали заявку в Киевсовет, о проведении мирной акции возле Майдана Независимости 18 марта.

В субботу вечером их автомобиль выехал для установления сцены, однако его заблокировали правоохранители.

Громадське

"По заявке наш автомобиль выехал с Подола и пытался подняться на Европейскую площадь, чтобы разместить сцену. Однако он был с двух сторон заблокирован правоохранителями. Они говорят о том, что поступил звонок и в машине находится что-то опасное. Мы предложили проверить ее в нашем присутствии, но нам доступ не дали. Несмотря на то, что там наше имущество", - сказал Гавриш.

По словам представителей полиции, они имели полное право блокировать автомобиль, ведь получили соответствующий звонок о возможной опасности.

"Мы получили звонок с сообщением о том, что в машине находятся опасные предметы. Должны проверить", - отметил полицейский.

Позже представители "Руху" заявили о похищении автомобиля.

"Полиция села за руль и угнала автомобиль, который участники движения привезли на Европейскую площадь", - сообщил народный депутат Юрий Деревянко.

Представительница партии заявила, что ключи от автомобиля полиция забрала у задержанного ранее водителя.

"Очевидно, у водителя забрали ключи от машины и передали полицейским. Потом повезли на так называемую смотровую площадку и будут проводить так называемый осмотр машины. Мы настаиваем чтобы осмотр не проводился без присутствия адвоката, народного депутата и без камер. Мы подозреваем, что нам могут что-то подбросить", - заявила она.

В связи с этим представители "Руху" обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову и генпрокурору Юрию Луценко.

Позже представители партии сообщили на Facebook, что грузовик нашли.

"Нашли похищенный полицией грузовик со сценой. Ни журналистов, ни представителей "Руху новых сил" не подпускают", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Обозреватель", большинство украинцев против акций протеста, которые проводили под Верховной Радой сторонники экс-главы Грузии Михеила Саакашвили.