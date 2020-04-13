Разбавлю немного сладкие и прекрасные новости от минпропаганды дыныры, которые вещают в основном об увеличении количества надоев, неудобной правдой. Ну, а если точнее, то сейчас расскажу, как оккупационные типа власти поставили не то что на колени, а реально в позу собачки шахтеров шахты им Засядько.

Об этом не написало ни одно пропагандистское типа сми, ибо ситуация на вышеназванной шахте показывает реальное отношение оккупационных "властей" к горнякам - шахтер должен пахать за идею, а не за деньги и не быковать.

Ладно, перейдем к сути. Начнем с того, что на этой неделе была акция неповиновения на Засядько, в которой приняли участие порядка 400 человек. Да, это был бунт шахтеров или забастовка: горняки тупо отказались спускаться в шахту и потребовали выплаты зарплаты.

Директор шахты от такого охренел, начал грозить увольнениями, но шахтеры стояли на своем - сначала деньги, потом работа. В итоге, уже до конца этого же дня, горнякам выплатили 50% за февраль [получили на руки в основном по 8-10 тыс ржублей или по 100-120$].

Новость быстро разлетелась по всем шахтам дыныры. На соседних шахтах горняки начали поднимать вопрос, мол почему Засядько встала на дыбы и добилась, а мы молчим? Мы тоже денег хотим.

В итоге, у так называемых директоров шахт случилась лютая истерика.

Если не ошибаюсь, тупо на всех шахтах дыныры были проведены собрания, на которых горнякам было сказано примерно следущее: "нех*й смотреть на засядьковцев и вносить смуту в коллектив. Директор шахты - этотакой же наемный работник, как и шахтер, поэтому все претензии к пушилину и "минугля". Хотите денег? Топайте на центральную площадь Донецка и там требуйте-бастуйте, не срывайте работу шахты, иначе смыгыбы дыныры будете иметь дело".

Одним словом, шахтеров решили тупо запугать за то, что они возможно потребуют отдать заработанные деньги [что лично у меня вызывает презрение]. Правда, директорА шахт слукавили и сделали это осознанно, ведь никто не хочет потерять хлебную должность и лишиться зарплаты в размере от 200 до 300 тыс ржублей в месяц [ шахтер на руки получает 10-12 в месяц] или закончить как директор шахты Комсомолец Донбасса, который отказался отдавать уголь по ценам, которые ему предложила пушилинская банда [по этим ценам на уголь шахта КД работает в минус, даже не в ноль] и в итоге сидит на подвале по выдуманному обвинению.

Вобще директорА шахт очень изменили отношение к индейцам [шахтерам] после ареста руководителя Комсомольца Донбасса и в вопросе денег для работников своих предприятий действуют приблизитель так: "драсьте, это директор такой-то шахты. Мы уголь отгрузили и денежку хотим, горнякам кушать нечего. Что сосать? А сколько времени? Понял. Так и передам шахтерам. Понимаю, потерпим, конечно. Спасибо, что выслушали мою просьбу". Это для понимания ситуации, если шо.

Но вернемся к бунтарям шахты Засядько, которые показали зубы и добились того, что им хоть немного денег отдали. В тот же день, в день забастовки, директор шахты был вызван на ковер к представителям оккупационных "властей", чтобы обсудить акт неповиновения индейцев[шахтеров] и получил указания : всех тех 400 человек, которые приняли участие или каким либо образом поддержали забастовку, уволить под любыми предлогами. Но уволить не сразу, а постепенно - в течение трех месяцев, чтобы не случилось социального взрыва + передать данные самых активных бастунов садюгам из мыгыбы дыныры.

И понеслась мстя директора по шахте Засядько : в первый же день забастовки, если не ошибаюсь, уволили 7-8 человек и каждый день увольняют теперь по 10-12. По состоянию на пятницу, 10 апреля, было уволено под различными предлогами 32 человека, причем часть из них уволили за нарушение правил безопасности, что означает дальнейшее работоустройство разве в копану, на шахту с такой причиной увольнения не берут.

Эпилог. Хочу напомнить всем уволенным шахтерам о том, что пушилин выдал 24 млн ржублей тв каналу юнион из Макеевки и дал кредит импортеру кондитерки в размере 500 млн ржублей, поэтому денег на зарплаты горнякам нет. Да, вы не ослышались - макеевский тв канал и конфеты из рф пушилину важнее, чем голодные шахтеры.

В связи с этим у меня вопрос к горнякам Засядько: колени не болят у вас работать бесплатно на пушилина или вы уже привыкли к коленно-локтевой позиции? Не слышу.

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