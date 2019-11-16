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16 ноября • обновлено в 10:43
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Уриэль Штерн
Уриэль Штерн
Общественный деятель, учредитель БФ "Квитна" Все статьи автора

Активно жертвовать — это значит перечислять хотя бы 20 грн в месяц

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Друзья, пока мы не начнем активно жертвовать деньги на благотворительность, наше общество не станет достаточно осознанным и не будет готово для совершения дальнейших шагов по улучшению среды своего обитания и повышения общего уровня жизни.

Активно жертвовать — это значит перечислять хотя бы 20 грн в месяц. И это тоже будет помощь, потому что если даже 1000 человек пожертвует по 20 грн, эта сумма точно кому-то поможет.

Очень важно в данном случае удобство перевода денег. Сейчас быстрые транзакции доступны только определенным фондам, которые сотрудничают с конкретными банками. Но единой упрощенной системы для пожертвований не существует. Либо фонд имеет 28 цифр в своем расчетном счете и ворох реквизитов, либо платежи переводятся через сервисы, которые берут серьезный процент... В общем, даже если хочешь пожертвовать, то надо еще очень сильно постараться, и успеть, пока не отбилось желание...

Выход есть. Надо обсуждать. Можно сделать упрощенную систему банков, выпускать банковские карты для благотворительных фондов — это максимально упростит переводы. Специальные кнопки в терминалах и айбоксах, где можно выбрать любой фонд, а не ограниченное количество монополистов.

Именно для этого мы собираемся на круглый стол уже в следующий вторник 19 ноября. Приглашаем как представителей банковской сферы, так и благотворительные фонды.

СПИКЕРЫ:

Kateryna Odarchenko — SIC Group Ukrainе

Уриэль Штерн — БФ “Квітна”

Kate Zhook— ГО “Charity Tuner”

Yuliia Frolova — председатель правления банка “Альянс”

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Автор
Уриэль Штерн Уриэль Штерн
Место
Украина
Тег
благотворительный фонд
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