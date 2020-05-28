Активисты заметили слежку за Музеем Гончара, который штурмовал ГБР: опубликовано видео

По Музеем Гончара, в который недавно ворвались спецназовцы Государственного бюро расследований, следят неизвестные лица – они же принимали участие в силовом захвате здания.

Об этом сообщил блогер, общественный активист, ветеран АТО Александр Погребиский в прямом эфире на Facebook. По его словам, неизвестные ходят вокруг музея (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Мы сейчас вместе с Алексеем Петровым находимся возле Музея Гончара. Мы увидели, что здесь все те же люди, которые представлялись ГБР, они ходят вокруг музея и непонятно, что они здесь делают. Или они хотят снова устроить провокацию, или они хотят похитить имущество. Это, наверное, "наружка", потому что этих людей мы видели, когда штурмом брали спецназом ГБР, выломали двери Музея имени Гончара, – сказал он.

Погребиский уточнил, что пытался выяснить, по какой причине неизвестный находится неподалеку от музея и что он делает. По его словам, человек обут в специальные ботинки, которые были на сотрудниках ГБР во время штурма. По словам специалистов, эти ботинки "5.11" стоят не менее 5 тысяч гривен. Неизвестный мужчина не стал объяснять, по какой причине он снова находится вблизи музея, и пытался быстро покинуть место наблюдения.

"Друзья, этот человек был позавчера вместе с ГБР. Она стоит через дорогу, следит за музеем и убегает от нас с Алексеем Петровым, когда мы начали задавать вопросы, он сказал, что не является сотрудником ГБР. Видите – бегом, бегом, бегом!", – сказал Погребиский, добавив, что неизвестный нарушил правила дорожного движения, пытаясь уйти от этого разговора.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

ГБР открыла очередное производство против Петра Порошенко из-за якобы незаконной покупки им произведений искусства.

Пятого президента Украины даже вызвали по этому поводу на допрос – с помощью записанного следователем видеоролика, а не так, как это предусмотрено действующим УПК.

В ответ Порошенко 26 мая открыл в Музее Гончара выставку картин, принадлежащих его семье.

Во время проведения выставки в помещение ворвались люди в масках, которые представились сотрудниками ГБР: СМИ сообщали о пострадавших в результате штурма.

После штурма ГБР из музея исчезли выставлены в отдельной витрине документы, подтверждающие законность приобретения картин Порошенко.

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