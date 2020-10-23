Активисты заблокировали офисы "Єдності", чтобы помешать подкупу избирателей

Активисты общественной организации Национального мониторинга взяли под контроль ячейки партии "Єдність Александра Омельченко" из-за подкупа избирателей.

По их словам, они стараются не допустить дальнейших действий по скупке голосов со стороны партии. Об этом сообщает "112 Украина".

"Вчера полиция поймала на подкупе избирателей партию "Єдність Александра Омельченко", задержаны люди. Поэтому наша общественная организация отныне берет под контроль все офисы партии "Єдність Александра Омельченко", чтобы предотвратить дальнейший подкуп избирателей. Здесь смогут работать, агитировать, но честно. Покупать избирателей, организовывать фальсификации мы не дадим. Ведь через подкуп избирателей через фальсификации к власти в нашей стране всегда приходили бандиты и проходимцы, которые только разворовывали бюджет и предавали наше государство", – заявил член общественной организации Национального мониторинга Алексей Осадчий.

По его словам, во время обысков в офисе партии правоохранители изъяли списки людей, которым уже дали деньги, или планировали их дать, в восьми районах Киева. Активисты утверждают, что у них есть эти списки и уверяют, что проследят, чтобы люди не продавали свои голоса.

"Нам удалось получить эти списки, и теперь мы знаем фамилии всех их фигурантов. И мы предупреждаем, чтобы люди не продавали свои голоса. Мы будем за этим следить. Мешая подкупу избирателей партией "Єдність Александра Омельченко" мы даем возможность людям голосовать беспристрастно, а также – шанс порядочным кандидатам быть избранными и работать на пользу города. Хочу заметить, что мы системно боремся с фальсификациями на выборах еще с 2014 года", – подчеркнул активист.

Напомним, по данным СМИ, полиция готовит обыски еще в 15 киевских центрах различных партий. Напомним, вчера полиция провела обыск в одном из офисов партии и нашла доказательства организации скупки голосов в 8 районах Киева. Кандидата в депутаты от "Єдності" и его помощника задержали согласно ст. 208 УПК, сейчас их держат под стражей.