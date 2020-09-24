Активисты в Запорожье не смогли объяснить цель своего эко-митинга перед выборами

Участники так называемого экологического митинга против загрязнения воздуха в Запорожье не смогли объяснить, для чего собрались перед местными выборами.

Как выяснилось, среди выступающих не все понимали, что такое экологические проблемы и как их решать, пишет "5 канал". Например, участница избирательных праймериз Татьяна Пейчук призналась, что еще недавно не знала, что такое НМУ (неблагоприятные метеорологические условия).

"Еще две недели назад я не понимала, что такое НМУ, я не эколог. НМУ – это (возвращается, ей подсказывают – ред.) – неблагоприятные метеорологические условия. И нам должны постоянно об этом говорить, да, друзья. Нам должны рассказывать, что нам делать именно в этот период, когда происходят эти неблагоприятные метеорологические условия. Следующий шаг, который должен быть – это иметь, там вот ребята раздают такие листовки, в которых четко прописано, что мы с вами должны делать", – пояснила она .

Спикер митинга Татьяна Ермохина, со своей стороны, показала перформанс, который не все поняли, – она переобулась и пыталась показать якобы мультик о "маленьких шагах".

"Сейчас вы будете смотреть на меня – вы видите, что я переобулась. Все видят, да? Потому что сейчас я буду вам показывать мультик. Есть искусство маленьких шагов, я вам буду показывать эти шаги (вычурно шагает – ред.). И вот в этих шагах может быть большой шаг – это наш митинг", – сказала она.

Организаторы раздали митингующим сотни цветных открыток, не сообщив, за чей счет были напечатаны неэкологические флаеры.

"Дополнительных вопросов добавляет и тот факт, что подобные эко-митинги в Запорожье собираются именно перед местными выборами. В прошлый раз, как отметил председатель Запорожской ОГА Виталий Боговин, такое мероприятие происходило вплоть 2015 года", – пишет издание.