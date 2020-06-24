Вырубка леса в Чернобыле: активистов уличили в возможном сговоре с "любителями наживы"

Экологические активисты в Украине могут вступать в сговор с теми, кто наживается на экологии. Это одна из причин того, что эко-активисты не отреагировали на возможную вырубку Чернобыльского леса в промышленных масштабах.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал политический эксперт Александр Кочетков. По его мнению, настоящих экологов в Украине практически не существует, а так называемые официальные не имеют полномочий бороться с тем, что происходит.

"Все попытки создать экологическое движение, которое было бы заметно, закончились в 1998 году, когда "Партия зеленых" зашла в парламент и за 5 лет ничего так и не сделала. Тогда общество махнуло на так называемых экологов рукой. В то же время искренние экологи в Украине являются писателями – они борются за экологию в Facebook. Официальные же не имеют никаких полномочий остановить то, что происходит – у нас была экологическая прокуратура, теперь и той нет. При этом большая часть активистов вступают в сговор с теми, кто наживается на экологии, и протестуют только в том случае, если не получили свою долю от экологических преступлений. Это типично для Украины, и я думаю, что нечто подобное происходит и в Чернобыле", – отметил политолог.

По его словам, если из Чернобыля действительно вывозят лес, при этом не проверяя его радиоактивную загрязненность, то это не вызвало бы ни малейшего удивления.

"Из Чернобыльской зоны практически сразу же с момента ее появления пытались украсть сначала работоспособную технику и металлолом, а потом даже грибы и ягоды – это было постоянно. Поэтому то, что сейчас лес вывозят из Украины в массовом порядке не только на Прикарпатье и Закарпатье – это печальный факт", – сказал Кочетков.

При этом эксперт подчеркнул, что на счет экологической чистоты и радиационного заражения леса есть большие сомнения: его большая часть действительно может быть заражена.

Напомним, в расследовании программы "Гроші" на 1+1 говорится о том, что Чернобыльский лес вырубается в промышленных масштабах, а проверки радиоактивной загрязненности древесины вызывают сомнения. По данным журналистов, сейчас зараженный лес из Чернобыльской зоны развозят по всей стране.

В свою очередь в главном управлении Национальной полиции Киевской области обнародовали опровержение. Правоохранители отметили, что на территории зоны отчуждения работает только одно государственное специализированное предприятие "Северная Пуща", которое осуществляет лесохозяйственную деятельность по вырубке и оздоровления лесов, на основании полученных лесорубных билетов. Это предприятие непосредственно подчиняется Государственному агентству по управлению зоной отчуждения.