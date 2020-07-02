Активисты "Экологического патруля" создали проект для реформирования экосферы страны

Активисты общественного формирования "Экологический патруль" передали главе Государственной экологической инспекции Украины Андрею Малеванному предложение о создании проекта "Электронный инспектор" для реформирования экологической сферы Украины.

Как сказано в сообщении организации в Facebook, после внедрения данного проекта ожидаемые результаты будут нести позитивный характер, а именно:

Создание единой электронной базы Государственной экологической инспекции Украины;

Эффективное повышение уровня осведомленности населения и минимизация влияния на состояние окружающей природной среды;

Быстрое выявление нарушений и внедрение штрафных санкций за несоблюдение требований экологического законодательства Украины;

Уменьшение коррупционной составляющей при проверках.

Актуальность внедрения такого проекта, по словам активистов, заключается в выявлении, широком освещении злоупотреблений и фактов коррупции в отношении окружающей среды и использования природных ресурсов, обращения, в случае необходимости, в соответствующие органы публичной власти в отношении таких фактов, а также разработка онлайн инструментов, направленных на уменьшение возможных злоупотреблений в указанной сфере.

"ГФ ОГП "Экологический патруль" обрабатывает жалобы от граждан, в которых они жалуются на нарушение природоохранного законодательства. В 90% случаях жалобщик уже обращался ко "всем" (по его мнению) контролирующим органам, а нарушения продолжают происходить. Главной проблемой для граждан является тот факт, что отсутствует четкое разъяснение и соответствующие документы в которых бы разъяснялось в какие контролирующие органы необходимо обращаться в том или ином случае, и какие документы разрешительного характера должны иметь предприятия. Даже когда по жалобе все же происходит реагирование и Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) выходит на проверку, выявляет нарушения, выписывает штраф и дает Предписание, не дает желаемого результата, потому что этоПредписание в большинстве случаев не проверяется", – сказано в сообщении.

В организации обратили внимание, что территориальный орган ГЭИ в Днепропетровской области имеет более 700 плановых проверок, и более 1500 внеплановых (по жалобам граждан). Но предписания проверяются иногда и отсутствует понимание сколько предприятий имеют систематическое невыполнение предписаний в течение многих лет.

"С другой стороны это можно расценивать, как коррупционную возможность, которой можно воспользоваться следующим образом: предприятие платит админштраф 1700 грн, а Предписание на установление очистных сооружений игнорирует до следующей проверки. При следующей проверке происходит тоже самое и никто не контролирует постоянное невыполнение предписания и устранения загрязнение окружающей среды, хотя это могло быть основанием для обращения в суд с иском на временную приостановку предприятия. Таким образом предприятие избегает действенного наказания за нарушения, работник ГЭИ может получить денежную "помощь" и в дальнейшем игнорировать выполнение выданного предписания", – заметили активисты.

В современных условиях развития ИТ-технологий и online платформ во всех сферах хозяйственной деятельности и государственных услуг, как отмечают в организации, работа Государственной экологической инспекции Украины остается почти на прежнем уровне, что предполагает осуществление контроля в виде выхода к субъекту хозяйствования на проверку инспектора очень часто (особенно касается проверок выполнения предписаний), можно обойтись без траты времени и денег на транспорт к предприятию и "промедление" времени на поиск того или иного бумажного документа. Также подобные проверки могут носить коррупционную составляющую, когда инспектор под видом осуществления проверки ранее выданных предписаний, выдвигает все новые и новые требования к проверяемому субъекту.

"Чаще всего и само предприятие не желает общаться с представителями экологической инспекции путем недопуска инспекторов. Предложенный нами проект "Электронный инспектор по охране окружающей среды" способен выявить схемы влияния на предприятие со стороны Государственной экологической инспекции, выявит пробелы в сфере разрешительной и нормативной документации экологического характера , существенно повысит мониторинг и контроль за надлежащим выполнением условий ведения деятельности и обязательств предприятий, изложенных в разрешительных документах, а также позволит инспекторам ГЭИ в online режиме, без дополнительных финансовых затрат, с экономией времени, проверять выполнение предписаний", – пишут активисты.

"Для пилотного запуска этой online платформы попробовать введения ее в базе Государственная экологическая инспекция в Днепропетровской области, где представлен весь спектр предприятий с различными производственными циклами, разнообразными отраслями, даже в космической", – добавили в организации.

Кроме того, в "Экопатруле" проанализировали предписания Государственной экологической инспекции в Днепропетровской области за 2018 и часть 2019 и предоставили свои заключения по ним:

Наибольший процент санкций (штрафов) приходится не на санкции за нарушение требований природоохранного законодательства, а на расчет убытков загрязняющих веществ. Учитывая, что после принятия Методики расчета размеров возмещения убытков, причиненных государству в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, расчет ущерба будет проводиться только для источников загрязняющих веществ, на которые выдано разрешение. Как следствие – предприятию легче заплатить минимальный штраф за его отсутствие (136 грн), чем платить рассчитано по методике возмещения, которое может достигать сотен тысяч гривен.

Почти у всех предприятий есть замечания об отсутствии или недостоверности инвентаризаций отходов, отсутствие договоров на утилизацию этих отходов и непредоставление статистических данных. Отсутствие контроля образования отходов на первой инстанции не дает возможности ведения национальной статистики, контролировать количество опасных отходов в стране, и следить за тем, что эти отходы действительно утилизируются, а не хранятся вместе с ТБО на полигонах (в лучшем случае). Недостоверность первичных данных не позволяет формировать государственную стратегию обращения с отходами, так как государство не имеет представления о реальном объеме их образования. Средний размер санкций за такого рода нарушения порядка 850 грн.

Если на предприятии проводилась предыдущая проверка, например, в 2013 году, то повторная проверка на выполнение условий предписания проводится в 2014 году. Следующая проверка происходит уже через 4 года, в 2018 году. И только с третьей попытки предприятие получает штрафы и расчет размера вреда. То есть в течение пяти лет предприятие может заниматься предпринимательской деятельности в нарушение требований законодательства даже не препятствуя деятельности экоинспекторов. Или не получает штрафа и с третьей проверки, это смотря какая будет удача.

На примере УТРМ области, проверка которого состоит из нескольких частей (5 ячеек), которые проводятся одновременно в установленные сроки, можно сказать, что выполнение предыдущих предписаний состоялось только на одном объекте из пяти. Другие четыре объекта получили штраф в размере 255 грн за невыполнение предписаний.

Промежуток времени между проверками предприятия может достигать 14 лет.

Не часто причиной непроведения проверки является отсутствие по указанному адресу предприятия.

После составления Акта об отказе в проведении проверки инспекция в этом году не поворачивается к проверке этого предприятия.

Сроки устранения нарушений не соблюдаются, а предприятия не заинтересованы в информировании инспектора о выполнении предписаний.

Штраф за отсутствие инвентаризации отходов меньше, чем за ее недостоверность, что стимулирует предприятия вообще не разрабатывать техническую документацию.

С 2019 году самой популярной размер штрафов для большинства предприятий составляет от 136 до 1020 грн (4 шт. По 255 грн.). Расчет ущерба все еще занимает наибольший объем от общего количества наложенных санкций в денежном эквиваленте. Средний размер штрафов немного вырос по сравнению с 2018.

Facebook / Экопатруль, Общественное формирование "Экологический патруль"

Facebook / Экопатруль, Общественное формирование "Экологический патруль"

Facebook / Экопатруль, Общественное формирование "Экологический патруль"

Facebook / Экопатруль, Общественное формирование "Экологический патруль"

Facebook / Экопатруль, Общественное формирование "Экологический патруль"