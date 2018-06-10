Актер Анатолий Пашинин объяснил, за что воюет на Донбассе

В своем возрасте российский актер Анатолий Пашинин, который в 2017 году присоединился к украинским бойцам на востоке, не может заниматься построением государства, это удел "молодых парней", которым сегодня 19-21 год. Артист же может "расчистить для них будущее".

Об этом Пашинин рассказал в одном из интервью, фрагмент которого в своей пропагандистской передаче использовал канал НТВ.

"Я не занимаюсь построением национального государства, мне 39 лет и я точно понимаю, что "куда?" Я видел у нас парней, которым 19-21 - вот это мозги, вот это видение мира. Вот они построят, а я могу только одно сделать - расчистить им будущее", - отметил Пашинин.

Напомним, звезда картины "Грозовые ворота" Анатолий Пашинин является сегодня бойцом 8-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии "Аратта".

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