Промовистий акт антиукраїнського вандалізму на Меморіалі Голодомору. Символічний, цинічний, із розрахунком. Націлений на святість національної пам’яті про знищення мільйонів українців під час Геноциду

голодом. Президент і вся влада промовисто мовчать, хоча цей вандалізм є прямим наслідком їх політики байдужості, а інколи ледь прихованої ворожості до всього українського.

Сподіваюся, нацполіція зможе знайти цих вандалів. Однак сумніваюся, що навіть і після таких подій нехитру формулу "какая разніца" буде знято з ідейного озброєння президента та його оточення. Бо політика чинної влади, у якій російський окупант позначається винятково як "та сторона", призводить до нівеляції також і теми Гододомору-Геноциду, - оскільки до його організації також причетна "та сторона", хоч і назва її тоді була офіційно іншою. Головне ж, призводить до формування зневаги до всього комплексу емоцій, почуттів та знань, які й становлять нашу національну пам’ять. А це, своєю чергою, шлях до поразки у гібридній війні, яку продовжує вести проти нас Росія.

Щоб уникнути цієї поразки та зберегти Українську Державу, потрібні зміни: або у політиці влади, або у владі, або самої влади.

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