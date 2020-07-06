Аксенов изменил правила въезда в Крым для жителей "Л/ДНР"

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов разрешил не проходить обязательную обсервацию при въезде на полуостров жителям "ДНР" и "ЛНР" с российскими паспортами.

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При этом люди, которые приезжают из зарубежных стран должны быть изолированы на 14 дней. Соответствующие изменения Аксенов внес в свой указ от 17 марта 2020 года, пишет "Страна".

"Обязать граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и (или) имеющих в собственности жилые помещения и (или) нежилые помещения (апартаменты, эллинги, дачные и садовые дома) на территории Республики Крым (за исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республик и при наличии паспорта гражданина Российской Федерации), которые прибывают на территорию Республики Крым из зарубежных стран, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции в условиях обсерватора", – сказано в указе.

Новый документ вступил в силу 3 июля.

Указ Аксенова Страна

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