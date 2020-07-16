Академик Юхновский призвал Зеленского учить украинский и сотрудничать с Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский должен сотрудничать с пятым президентом Украины Петром Порошенко и свободно владеть украинским языком, поскольку ее государственность является основой украинского государства, а кто против этого – является государственным преступником.

Об этом с трибуны парламента заявил академик Игорь Юхновский, провозглашая речь по случаю 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины. Он обратился к президенту Зеленскому с призывом стать примером для подражания в стремлении говорить на украинском.

"Пусть ваш украинский язык станет родным и замечательным по своему мелодичному звучанию. Пусть таким он станет в вашей семье. От вас ярким светом пусть она распространится на ваших соратников, и на всю страну", – сказал Юхновский.

Он также призвал Владимира Зеленского воспользоваться опытом государствостроения пятого президента Порошенко. "Пусть ваш предшественник станет вашим советником и опорой. Не позволяйте снижать авторитет предыдущих президентов", – отметил Юхновский.

По мнению старейшины украинского парламентаризма, принятие декларации о суверенитете стало вставным ключом в дверь независимого государства Украина. "Государство в своем развитии пережило мини-революции, Майданы. Каждый Майдан чего-то достигал, но что-то и терял. Все достижения Майданов выстраданные огромными массами народа. И ни при каких событиях и обстоятельствах они не должны теряться", – убежден Игорь Юхновский.

"Сейчас есть страшная действительность – война. Идет война за землю, за Украину. Будьте решительным, мудрым и непобедимым. Не бойтесь воевать – на то у вас есть Вооруженные силы этой страны", – обратился он к Зеленскому.

Юхновский также призвал молодых депутатов из монобольшинства к культуре парламентаризма. "Уважаемые депутаты девятого созыва! Будьте трудолюбивыми, берегите честь в Верховной Раде – своим действиями, своим языком, своим внешним видом. Введите обязательно дресс-код. И получайте наконец бешеную радость от принятия хороших законов Украинского государства", – пожелал академик Юхновский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 16 июля собралась на торжественное заседание по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. OBOZREVATEL следит за событиями в зале онлайн.