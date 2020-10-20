Академик назвал простой способ лечения COVID-19

В лечении коронавирусной болезни плазма крови людей, переболевших COVID-19, может играть большую роль.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины, академик Сергей Комиссаренко. "Если взять одну порцию крови – 400 миллилитров, – из нее можно сделать 3 дозы, которые могут спасти людей от коронавирусной инфекции", – подчеркнул он.

Как пояснил ученый, плазма крови людей, перенесших коронавирус, является источником антител против этого возбудителя. "Ее можно применять либо просто в виде плазмы крови, либо в виде обогащенной фракции – иммуноглобулиновой фракции", – добавил академик.

Отвечая на вопрос, почему в Украине до сих пор не используют такой способ лечения, Комиссаренко сказал, что соответствующее разрешение не давал МОЗ. "Я считаю, что это неправильно. Антитела надо было использовать сразу. Это донорская кровь, это элементарно и очень легко", – подчеркнул он.

Полную версию блиц-интервью с Сергеем Комиссаренко скоро читайте на OBOZREVATEL .

Как писал OBOZREVATEL, в Украине утвердили механизм пилотного экспериментального проекта по закупке специфической гипериммунной плазмы крови – с антителами к SARS-CoV-2 – для производства иммуноглобулина, который планируют использовать при лечении коронавирусной болезни.