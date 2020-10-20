Академик Комиссаренко: украинцев надо лечить от COVID-19 тем, чем лечили Трампа
"В лечении коронавируса следует использовать препараты из плазмы крови переболевших людей"
"Витамин D3 рекомендуется употреблять профилактически"
"Теоретически коронавирус может исчезнуть сам по себе"
Коронавирус стал более заразным, но менее летальным. Впрочем, его дальнейшая эволюция неизвестна. Он может как превратиться в еще более суровый вирус, так и полностью исчезнуть.
В Украине пройдут "двойные слепые" клинические испытания европейской вакцины от COVID - 19. Украинские ученые могут разработать и собственную вакцину. Подробнее о том, что нас ждет, в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины академик Сергей Комиссаренко.
– Украина будет тестировать европейскую вакцину. Насколько успешными могут быть эти испытания? И можем ли мы говорить, что после теста украинцы одними из первых получат вакцину в готовом виде?
– К сожалению, я не знаю, и не думаю, что многие лица знают, о какой вакцине идет речь, какой европейской компании. Это первое.
Второе – дело в том, что клинические испытания третьей фазы происходят на большом количестве людей. Как правило, это 30-40 тысяч человек. И это в тех странах, где более или менее активное распространение вируса. Украина считается страной, в которой еще не так много людей, которые болеют.
Как вы знаете, больше всего сейчас в Индии, в Бразилии, и именно в Бразилии сейчас пытаются проводить клинические испытания крупные фармацевтические компании.
Я думаю, это хорошо, что мы участвуем. Это хорошо еще и потому, что мы учимся проводить настоящие клинические испытания – те, которые считаются "двойными слепыми". Когда и те, кого иммунизируют, и врачи, которые проводят эти иммунизации, не знают, чем они иммунизируют. То есть здесь абсолютно объективный подход для оценки данных относительно вакцины, которая проверяется.
Я думаю, та компания, которая проверяет препараты, все-таки предоставит Украине какие-то преференции в том случае, если эти вакцины будут качественными.
– А по поводу нашей вакцины или хотя бы лекарств от коронавируса – насколько это близкая перспектива?
– Давайте отделим лекарства от вакцины.
Сейчас в Украине несколько научных учреждений работают над созданием собственной вакцины. Это первое. Второе – наверное, мы будем использовать те, которые будут сделаны в других странах. Начиная с элементарной фасовки и дистрибуции этих препаратов, до, возможно, передачи технологий, – но это занимает как минимум год, – с тем, чтобы у нас изготавливать вакцину по международным стандартам известных биотехнологических или фармацевтических компаний.
Это не исключает того, что мы работаем над собственным препаратом. Я думаю, у нас все-таки будут несколько вакцин, мы будем проверять, какая из них более эффективна. Если удастся, тогда будет вопрос о том, чтобы производить собственную.
Но масштабирование вакцины, которая может быть сделана, тоже требует много времени, много сил и использования большого количества различных интеллектуальных и материальных ресурсов.
Один только пример: китайцы опубликовали структуру генома РНК коронавируса 10 января, а уже через два месяца американская компания Moderna, которая сотрудничала с Институтом инфекционных заболеваний США, закончила доклинические испытания и начала клинические испытания. И эти испытания с марта месяца продолжаются. Правда, они уже заканчивают третью фазу.
То есть это занимает довольно много времени.
– А по поводу украинских лекарств от коронавируса – когда их сможем увидеть?
– Лекарства тоже могут быть разные. Одни из самых популярных – это, например, дексаметазон, который позволяет бороться с цитокиновым штормом. Они есть в Украине и разрешены к использованию. Это известные лекарства, они достаточно дешевы и производятся украинскими компаниями.
Собственного "Ремдесивира", который сейчас наиболее известный кандидат на использование, пока в Украине нет. Но наши ученые работают над тем, чтобы воспроизвести его синтез. И, конечно, так, чтобы обойти лицензию, которой владеет американская компания Gilead.
Я не исключаю, что в виде исключения эта компания может разрешить использование ее лицензии без выплаты соответствующего роялти.
Также мы работаем над тем, чтобы все-таки использовать антитела. Потому что плазма крови тех людей, которые переболели, которые выздоровели, является источником антител. Ее можно применять или просто в виде плазмы крови, или в виде обогащенной фракции – имуноглобулиновой фракции. Я думаю, над этим сейчас работают, и возможно она будет.
И конечно, я всем советую, довольно известный препарат – витамин D3, который есть в аптеках. Пожалуйста, пользуйтесь им как профилактическим и как в определенной степени лечебным средством.
Что характерно. Когда лечили Трампа, применяли как раз те лекарства, которые я сейчас назвал. Использовали антитела. Правда, для него брали очень дорогую смесь антител, но фактически они очень похожи на те, которые находятся в плазме крови переболевших людей.
"Фамотидин" – лекарство против изжоги, он у нас есть в аптеках. Я думаю, его тоже можно использовать, даже если его испытывали на президенте Соединенных Штатов.
– Вы же понимаете, когда кто-то из экспертов называет любые лекарства, есть большой риск того, что они могут исчезнуть из аптек. Одно уточнение по плазме крови. Еще весной, когда у нас были первые украинцы, которые выздоровели от коронавируса, начали говорить об этом. Прошло полгода и мы до сих пор не видим, что это используется на практике.
– Мне очень жаль, но это проблема Министерства здравоохранения – они не давали на это разрешение. Я считаю, что это неправильно. Антитела надо было использовать сразу. Тогда это были сотни или тысячи человек, но можно было брать. Это донорская кровь, это элементарно и совсем не сложно.
Если взять одну порцию крови – 400 миллилитров, – из нее можно сделать 3 дозы, которые могут спасти людей от коронавирусной инфекции.
– Киевская школа экономики прогнозирует, что до конца года в Украине будет 20 тысяч смертей от коронавируса. Мол, есть несколько сценариев, мы сейчас движемся по наихудшему. Согласны ли вы с этим прогнозом? Что сделать, чтобы не допустить его реализации?
– Летальность этого вируса уменьшается. Но не потому, что сам вирус становится менее смертельным, а потому, что наши врачи уже лучше умеют лечить. У нас сейчас летальность немножко меньше, чем 2%. Если учесть, что у нас много недиагностированных случаев, то она еще меньше.
То есть мы учимся спасать людей от этого заболевания. Это первое.
Второе – к сожалению, сложно предсказать возможный ход событий, потому что мы не знаем поведения вируса. Никто в мире не знает, что с ним случится в результате мутаций, которые происходят. Они не такие уж многочисленные, но все равно они происходят.
К сожалению, вирус стал более контагиозным, то есть он больше цепляется к людям, но, к счастью, он не стал более летальным. Это точно известно.
Теоретически он вообще может исчезнуть, если в нем состоятся летальные для него мутации.
– Может исчезнуть сам по себе?
– Теоретически он может исчезнуть сам по себе – так, как исчез его родной брат, SARS -1 2020-2004 годов, который был в Китае, вокруг Китая и немного распространился в Канаду и в США.
Но, к сожалению, он может стать и более летальным. Будущее этого вируса пока предсказать нельзя.
– Ученые могут подтолкнуть этот вирус, чтобы он самонейтрализовался, самоликвидировался?
– К сожалению, нет. Единственное, что мы можем – это подталкивать наш организм, чтобы он становился менее чувствительным к действию вируса. Именно этим и занимается вакцинация. Вакцина остается единственным эффективным профилактическим средством борьбы.
Когда болезнь развивается, бороться с вирусом помогают лекарства, если они направлены на преодоление признаков развития заболевания, а также на биологию вируса. Есть лекарства, которые целенаправленно не позволяют размножаться вирусу, не позволяют ему связываться с клетками, которые являются мишенями для него и так далее.
Ученые над этим очень тщательно и очень упорно работают.