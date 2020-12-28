Академик допустил завершение первой волны COVID-19 в Украине

Одной из причин уменьшения ежедневного количества больных коронавирусом в Украине может быть завершение первой волны распространения инфекции.

Такое предположение высказал академик Национальной академии наук Украины, директор Института биохимии имени А. В. Палладина Сергей Комисаренко. В интервью "РБК-Украина" он поделился мнением о цифрах в официальной статистике по COVID-19.

По его словам, украинские лабораторной не делают меньше тестов, чем раньше. Зато сейчас, вероятно, в стране просто реже выявляют вирус.

"Как правило, тестирование делают, когда люди с признаками заболевания или после возможного контакта с инфицированными обращаются с просьбой сделать диагностику. Если меньше выявляют вирус, следовательно, меньше людей обращались за диагностикой и, возможно, меньше были инфицированы", – объяснил Комиссаренко.

Он добавил, что в разных странах это происходит по-разному. Но академик предполагает, что, возможно, действительно меньше украинцев инфицируются CОVID-19 и в стране завершается первая волна.

"И было бы хорошо, чтобы вторая волна вообще не началась или началась значительно позже", – выразил надежду Комиссаренко.

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Отметим, что за прошедшие сутки в Украине выявили еще 4385 заражений коронавирусом (из них 1588 попали в больницы), что на 1,7 тысячи меньше, чем за день до этого (было +6113, из которых 1674 госпитализированных). В то же время общее количество подтвержденных случаев заражения состоянием на утро 28 декабря составило 1 030 374 и по этому показателю Украина оказалась уже на 15-м месте среди стран мира.

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