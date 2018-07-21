"Сенцов - террорист-неудачник"? Ахеджакова загремела в скандал

Российская актриса Лия Ахеджакова попала в скандал из-за того, что поддержала незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова, но не поддержала гражданку России Марию Бутину, которую задержали в США по подозрению в работе агентом на Москву.

На российском телеканале "Россия-24" ее раскритиковали ее за такой поступок, рассказала на своей странице в Facebook российская журналистка Елена Рыковцева.

Кроме того, Сенцова на российском ТВ назвали "террористом-неудачником".

"Дорогая Лия Ахеджакова! Поскольку телевизор вы не смотрите, вынуждена сама сообщить вам о вашей тяжелой политической ошибке. Вы поддержали "террориста-неудачника" Сенцова. Но даже не подумали поднять свой голос в защиту героини русского народа, томящейся в американских застенках, Марии Бутиной. Выговор вам с занесением от телеканала Россия-24", - написала Рыковцева.

"Позвонила Лие. Рассказала, что вот без ее поддержки им в деле Бутиной похоже не обойтись", - добавила она.

По ее словам, актриса ответила, что всегда радуется, когда она в хорошей компании.

"Во-вторых, что значит Сенцов "террорист-неудачник"? Это значит неудавшийся? За что же он тогда сидит? А Бутина - это удачливая шпионка? Но я не могу ее поддержать. Я не уверена, она Бутина или Путина. Я не могу защищать полу-Путину. Это без меня", - процитировала Рыковцева Ахеджакову.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Ахеджакова обратилась с мощным призывом к россиянам. Она призвала освободить Сенцова.

Ранее "Общественная палата" оккупированного Россией Крыма создала список, в который попали политические деятели, артисты, певцы, журналисты и другие известные личности, которые не признают аннексию полуострова.

Напомним, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных.