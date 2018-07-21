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"Сенцов - террорист-неудачник"? Ахеджакова загремела в скандал

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Российская актриса Лия Ахеджакова попала в скандал из-за того, что поддержала незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова, но не поддержала гражданку России Марию Бутину, которую задержали в США по подозрению в работе агентом на Москву.

На российском телеканале "Россия-24" ее раскритиковали ее за такой поступок, рассказала на своей странице в Facebook российская журналистка Елена Рыковцева.

Кроме того, Сенцова на российском ТВ назвали "террористом-неудачником".

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"Дорогая Лия Ахеджакова! Поскольку телевизор вы не смотрите, вынуждена сама сообщить вам о вашей тяжелой политической ошибке. Вы поддержали "террориста-неудачника" Сенцова. Но даже не подумали поднять свой голос в защиту героини русского народа, томящейся в американских застенках, Марии Бутиной. Выговор вам с занесением от телеканала Россия-24", - написала Рыковцева.

"Позвонила Лие. Рассказала, что вот без ее поддержки им в деле Бутиной похоже не обойтись", - добавила она.

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По ее словам, актриса ответила, что всегда радуется, когда она в хорошей компании.

"Во-вторых, что значит Сенцов "террорист-неудачник"? Это значит неудавшийся? За что же он тогда сидит? А Бутина - это удачливая шпионка? Но я не могу ее поддержать. Я не уверена, она Бутина или Путина. Я не могу защищать полу-Путину. Это без меня", - процитировала Рыковцева Ахеджакову.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Ахеджакова обратилась с мощным призывом к россиянам. Она призвала освободить Сенцова.

Ранее "Общественная палата" оккупированного Россией Крыма создала список, в который попали политические деятели, артисты, певцы, журналисты и другие известные личности, которые не признают аннексию полуострова.

Напомним, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликтУкраинские политзаключенные в РоссииНарушение прав человека в Крыму
Персоны
Лия АхеджаковаЕлена РыковцеваОлег Сенцов
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Ильченко София
Ильченко София
хуйло так зае.....л Украину и весь мир, что Америке нужно быстрей реагировать на этого педофила.Трамп это не Америка, Конгресс и Сенат,это сила, в которую я верю.Сколько можно с этой рванью ворюжной что-то обсуждать?Оно же не в адеквате!Маразм и шизофрения, главные "помощники"мирового террориста-карлика хуйла,а ватный биомусор это потомственные рабы и терпилы,которые убийствами, войнами,беспределом и захватом чужих территорий, зарабатывают себе на пропитание.Сдохните убогие скацапские гниды!Хуйла на виселицу!Проклятые скацапы горите в аду,мокшанские мудаки!
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Самарский Валера
Самарский Валера
Древняя коллекционерша мусора претендует на место жабы новодворской?
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