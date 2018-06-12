Последние две недели стали урожайными на свадьбы среди моих знакомых. И надо сказать, вступающие в брак оказались, как на подбор, весьма юными по сегодняшним меркам. Что ж, факт создания новых "ячеек общества" не может не радовать, особенно, если учесть неутешительные цифры статистики разводов. Совет да любовь, как говорится. И хочется верить, что с каждой новой семейной парой эти цифры статистики будут изменяться в пользу семьи.

Разговаривая с мамой девочки, которая стала уже мужниной женой, услышала нотки сожаления, а где-то и разочарования. И даже не потому, что дочь выпорхнула из семейного гнезда и стала вить свое. А кажется маме взрослой дочери, что та, возможно, не так серьезно подошла к такому ответственному шагу, а может, это ее избранник, уже состоявшийся зять, что-то не так, как надо, делает. Но это взгляд мамы, и она, мудрая женщина, решила занять, что называется, позицию стороннего наблюдателя: если спросят совета – даст, а не спросят – что же, тогда пусть "разгребают" сами.

Но вот что интересно. Как оказалось, молодые задумались о брачном договоре. И как я поняла, в текущем моменте у молодых и нет ничего, что поделить-то можно было. Но они верят в то, что заключенный брак – один и на всю жизнь. Именно поэтому хотят спланировать свою семейную жизнь уже сейчас, решить все сложные вопросы, заключив договор, чтобы в дальнейшем лишь использовать уже готовый алгоритм.

Похвально, что еще можно сказать. Исходя из всех моих публикаций, думаю, понятно, что я – за осознанный подход, особенно при создании семьи.

И вот в процессе разговора мы затронули тему долгов, которые может образовать один из супругов. Понятно, что маму девочки интересует, прежде всего, ее зять в свете этих самых долгов. Исходя из его рода занятий, вполне можно предположить, что именно он, при необходимости, и будет основным заемщиком "кредитных" средств. Причем, есть большая вероятность, что деньги могут быть одолжены не в банковских учреждениях, а у частных лиц, которые, в свою очередь, не часто задаются вопросом, а знает ли жена об этом долге? Но эти же "частные кредиторы" о жене вспомнят, если вдруг заемщик, он же муж, он же зять, в силу тех или иных причин, не сможет вернуть долг. Да, они придут именно к жене, как к солидарному должнику, по образованным долгам. Предположу, что вряд ли они будут использовать именно этот термин – "солидарный должник", но суть от этого не изменится. Жена должна будет погасить долг. Точка.

Конечно, кредиторы бывают разными и именно поэтому, беря в долг чужие деньги, следует думать о членах семьи, а точнее, о тех последствиях, которые могут наступить в отношении членов семьи должника.

И если говорить о том, что вся ситуация с долгами и их возвратом будет развиваться в правовом поле, то для того, чтобы защитить, например, молодую жену от нападок кредиторов, при обсуждении условий брачного договора не забудьте этим же договором урегулировать ваши взаимоотношения по долгам: кто будет нести ответственность, за чей счет и т.д. И вот тут-то мамин совет, ой, как пригодился бы.

Разговаривая с родителями уже другой пары, столкнулась с тем, что невысокого они мнения, прежде всего, о своей невестке. Характеризуя ее, мыслят шаблонно, полагая, что именно их сын составил ей хорошую партию, если не сказать больше. Сына же своего считают смышлёным, однако для правильности его жизненных шагов полагают необходимым свое постоянное присутствие не только в жизни сына, а и молодой семьи в целом. И надо сказать, что именно родители этого молодого человека решали вопрос о заключении брачного договора между молодыми. И их понять можно: семейный бизнес, ликвидные активы, некоторые из которых уже переданы молодоженам. Но как-то однобоко все это подписание получилось. При обсуждении условий брачного договора девочке, которой, очевидно, придется еще постараться, чтобы занять достойное место в этой семье, даже не дали возможности высказаться по поводу текста. Да, в тот момент каждый играл свои роли, и девочка эта не была исключением. Но если очень постараться, то в будущем, вдруг что-то пойдет не так, этот факт – факт отстранения ее от обсуждения условий брачного договора – может быть использован уже в суде при признании брачного договора недействительным. Родителям, организовавшим все это, следует об этом помнить.

Да, порой, родители, желая добра взрослым детям, оказывают им, да и себе, в конечном итоге, медвежью услугу, считая, что лишь они одни способны разобраться в хитросплетениях взрослой жизни. Но так ли это на самом деле? И не пора бы вспомнить, что все, что вы могли, родители, вы уже дали своему чаду задолго до того, как ваш сын женился или дочь вышла замуж, и ваше постоянное зримое и незримое присутствие в чужой семье способствует далеко не созиданию.

Кстати, в своей новой книге я рискнула исследовать вопросы влияния родителей взрослых детей на ими созданные семьи. И надо сказать, выводы получились неоднозначными с точки зрения "нарушения границ". Оказывается, что одной из наиболее частых причин распада молодых семей является вмешательство родителей в дела семейные тех, кого еще не так давно вы из ложечки кормили.

И вот на последних примерах с брачными договорами прихожу к тому, что не стоит лезть со своими советами, если вас не просят об этом.

Не стоит диктовать свои условия избраннице или избраннику вашего чада, в конце концов, это не ваша жизнь, не портите себе карму. А уж если хотите защитить какие-то имущественные права, свои или вашего взрослого ребенка, обратитесь к специалистам, вам подскажут, как это корректно сделать. Кстати, чтобы на начальном этапе не портить отношения с будущими невесткой/зятем, скажем, по поводу "квартирного вопроса", отправляйте их сразу же к специалистам, утверждая, что у вас так заведено: каждый занимается своим делом, а специалисту при этом, дайте ценные указания.

В общем, берегите себя и думайте о хорошем.