АГУ обратилась к Зеленскому по прекращению безосновательного давления на местное самоуправление во время кризиса в Украине

В пятницу, 8 мая, Правление Ассоциации городов Украины обратилось к Президенту Украины Владимиру Зеленскому по прекращению безосновательного давления на местное самоуправление и обеспечение совместной работы центральных органов власти и органов местного самоуправления в борьбе с эпидемией коронавируса и экономическим кризисом.

Как сообщает пресс-служба АГУ, в обращении говорится, что Ассоциация считает недопустимым противостояние центральной власти и местного самоуправления.

В связи с этим, высказано предложение предоставить органам местного самоуправления право, в определенных законом и Правительством пределах, смягчать условия карантина для граждан и субъектов хозяйствования. Аргументируется это тем, что органы местного самоуправления ответственны перед общинами за ситуацию в муниципалитетах, а потому должны иметь возможность на местах принимать решения в зависимости от конкретной ситуации в обществе.

АГУ обратилось к Зеленскому о прекращении давления на местное самоуправление Новости Полтавщины

Также в обращении обратили внимание на количество возбужденных уголовных дел против представителей местного самоуправления, "обоснованность которых вызывает большие вопросы".

"В условиях экономического кризиса и пандемии коронавирусной болезни COVID-19, когда местное самоуправление обеспечивает жизнедеятельность городов, поселков и сел, давление правоохранительных органов и прокуратуры несет прямую угрозу безопасности и жизни граждан Украины, поскольку фактически парализует работу муниципалитетов по предоставлению соответствующих услуг", – отметили в Ассоциации.

При этом в АГУ выразили убеждение, что в нынешних условиях государственная власть и местное самоуправление должны действовать совместно с целью обеспечения безопасности граждан Украины от распространения коронавирусной болезни и снизить влияние последствий экономического кризиса на благосостояние каждого украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, шесть городов Украины решили ослабить карантин ранее установленного Кабмином срока 11 мая. Министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал жестко ответить на такие действия.

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