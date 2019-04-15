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"Агрессор пытается нас поработить!" Епифаний обратился с мощным посланием к украинцам 

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Глава Православной церкви, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал к единению украинцев, чтобы противостоять России.

"Сейчас мы переживаем сложные, непростые времена становления нашего украинского государства. На востоке страны идет война. Агрессор пытается нас поработить физически и разделить внутри государства. И мы должны понять: если мы будем разделены, тогда северный сосед будет иметь возможность захватить нашу страну", — сказал он на литургии в Тернополе, передает "Укринформ".

Глава ПЦУ подчеркнул, что именно сейчас для Украины решающий момент, когда каждый делает серьезный выбор на президентских выборах.

Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

Facebook митрополита Епифания

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"Это — решающее время для Украины и каждого из нас. Мы с вами выбираем наше будущее. Будущее на последующие годы. Это то будущее, которое мы с вами обозначили на Майдане Независимости, во время Революции достоинства. Тогда Небесная сотня положила свои жизни именно за тот европейский вектор развития украинского государства, за что погибли тысячи наших героев на востоке Украины", — уточнил митрополит.

Епифаний добавил, что мы должны помнить и быть мудрыми, внимательными, справедливыми и чувствовать ту ответственность, которая лежит на каждом из нас.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украинская армия готова к войне с росийскими окупантами!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Православные в секту бандер не ходят, а бандеры не веруют в Бога... Остается секте "ПЦУ" только митинги устраивать)))
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Алексеевич Сергей
Алексеевич Сергей
это не литургия, это агитация и пропаганда.
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