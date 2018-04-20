Агрессия школьников: психолог сказала, как решить проблему

В Украине нужно ввести обязательный контроль психологического состояния школьников, чтобы у специалистов была возможность оперативно реагировать для предотвращения возможной агрессии.

Такое убеждение в эфире ObozTV выразила психолог Елена Рыхальская.

"Это необходимо бы было. У нас ведь не просто уровень тревожности общества высокий и подростковый уровень тревожности повышается. Приходят папы, которые служили в зоне АТО, с высоким уровнем тревожности и агрессивности. Нам необходимо это делать. Это не так сложно. Просто этим нужно заняться", - считает Рыхальская.

По ее словам, сейчас среди подростков наблюдается повышенный уровень агрессивности.

"Нам необходимо создавать структуру, которая занимается именно изучением состояния подростков в школах. И создавать реабилитационную систему, если мы видим высокий уровень эмоциональности, если мы видим высокий уровень агрессивности, он подходит к границам нормы. Это все могут делать специалисты. Но, к сожалению, один специалист-психолог неспособен всю школу протестировать", - подчеркнула она.

Специальные программы могли бы предоставлять психологу уже предварительные результаты тестирования.

"Необходимы программы, которые будут адаптированы психологически и их можно будет провести на компьютерной основе", - резюмировала Рыхальская.

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