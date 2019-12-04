"Агент два нуля": киевский политэксперт оскандалился выступлением на росТВ

Киевский политический эксперт Александр Семченко оскандалился появлением на телеканале "Россия-1". Он решил освежить на публике версию о "референдуме "Л/ДНР" за правилами референдума 1991 года, когда УССР обрела суверенитет".

О его выступлении перед пропагандами сообщил украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий. Об этом, обозвав его "агентом два нуля", он написал в своем Telegram-канале.

В частности, известный своими пророссийскими взглядами Семченко поделился своим мнением по поводу "отпускать Донбасс" и заявил, что "у "ДНР" было больше оснований для отделения, чем у Украины для независимости 28 лет назад".

Александр Семченко Скриншот

Помимо этого, политэксперт также сравнил два Акта провозглашения государственной независимости – непризнанных террористических республик в 2014-м и Украины в 1991 году.

"Берем Акт провозглашения государственной независимости "ДНР" –от 7 апреля 2014 года. Там написано, что в результате угрозы, нависшей над населением Донбасса и государственного переворота, произошедшего в Украине 22 февраля 2014 года… И другой документ – Акт провозглашения "незалежности" Украины. С чего он начинается: в связи с опасностью, которая нависла над Украиной, с попыткой (внимание!) государственного переворота 19 августа 1991 года, который 21 августа уже исчез, мы провозглашаем независимость. То есть, один в один!" – блеснул знаниями Семченко.

Он также выразил убеждение, что эти решения и документы, по массе параметров, были незаконными.

"В Украине правильно говорят, что референдумы в Донецке, Луганске и Крыму – незаконны с точки зрения действующего в 2014 году законодательства Украины – это абсолютная правда… Но референдум 1 декабря 1991 года с точки зрения действующего на тот момент законодательства Советского союза и УССР абсолютно незаконный", – с уверенностью заявил Семченко .

Политэксперт также привел в пример еще один референдум – от 17 марта 1991-го, "где 70 процентов сказали: мы хотим жить в СССР".

"По закону нельзя было проводить референдум раньше, чем через 10 лет. Нельзя проводить и раньше, чем через 6 месяцев после провозглашения. Его провозгласили 24 августа, а провели уже 1 декабря, там нет 6 месяцев, нельзя было проводить агитацию – ни за, ни против", – подытожил он свои пропагандистские доводы.

Помимо этого, подчеркнул Голобуцкий, этот "агент два нуля" также не забыл посмеяться с событий в Иловайске, Дебальцево и Изварино.

"И это в контексте ожидаемой встречи 9 декабря в "нормандском формате". Интересный вариант: действительно, то есть Зеленского попытаются поднять угрозами потери легитимности суверенитета Украины, поскольку "он был опасным"? И повязать ежа с ужом: "если вы признаете легитимность своего референдума – так признайте и легитимность "Л/ДНР". Не сказать, чтобы ход поражал оригинальностью. Но наглость действительно впечатляет", – раскритиковал он киевлянина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат от "Слуга народа" Евгений Шевченко выступил в эфире российского пропагандистского телеканала и заявил, что протесты, которые состоялись в Киеве 14 октября, организовали националисты по заказу.

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