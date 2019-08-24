Афера или помощь? Волонтер объяснила, как распознать мошенника

В отличие от аферистов, настоящие волонтеры никогда не будут настаивать, не будут просить для себя и предоставят полную информацию о том, на что нужны средства.

О том, как помочь воинам на Донбассе и не нарваться на мошенников, в эфире ObozTV рассказала волонтер, народный герой Украины Алена Шевцова.

По словам Шевцовой, помощь лучше оказывать через известные фонды либо через волонтеров-физлиц с проверенной репутацией.

"Крупные проверенные фонды – например, "Повернись живим". Если это касается вооруженных сил, собирает деньги на помощь Сергей Притула, "Народный тыл". Это уже фонды с именем, о которых знает вся Украина", – привела она пример.

Шевцова напомнила, что за последние 5 лет волонтерские движения сформировались во всех областях и городах Украины, и практически все волонтеры знают друг друга.

Также активистка посоветовала проверять всю информацию в интернете – как минимум, загуглить название фонда.

"Очень много информации об аферистах есть в интернете, – подчеркнула она. – Хотя бы просто вбивать данные и интересоваться: куда помощь, кому, какая бригада, что за человек, где проживает, какая болезнь. Побольше информации. На таких вопросах мошенники, как правило, "плывут". Они отвечают неточно и сразу вызывают подозрения".

На вопрос, чего никогда не попросить настоящий волонтер, Шевцова ответила:

"Наверное, волонтеры никогда не просят для себя. Мы только сами друг другу помогаем, когда знаем, что у кого-то какие-то проблемы. Если это касается ВСУ – то сейчас уже нет таких примитивных нужд, как носки, одежда, еда… Это уже больше системные проблемы, на которые нужны средства".

"Когда человек ведет себя нагло, настаивает и что-то выпрашивает – тут явно что-то не то", – заключила она.

Волонтер объяснила, как распознать мошенников lcmedia.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, сейчас в Украине активизировались интернет-мошенники, которые представляются "волонтерами" и выманивают деньги якобы на потребности воинов Операции Объединенных сил. Часто аферисты создают фейковую страницу в соцсетях, копируя фотографии и личные данные известных благотворителей

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