Адвокаты пятого президента Петра Порошенко заявили, что так называемое "дело о картинах", из-за которого силовики Госбюро расследований незаконно штурмовали Музей Гончара, сфабриковано, а в качестве доказательств следователи использовали информацию из Википедии.

Об этом Илья Новиков и Игорь Головань сообщили во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", продемонстрировав документы из суда. Как известно, Печерский суд признал силовой захват музея незаконным (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Адвокаты отметили, что к сфабрикованному делу непосредственное отношение имеют генпрокурор Ирина Венедиктова, которая на момент возбуждения производства возглавляла ГБР, заместитель директора ГБР Соколов, а также первый заместитель, бывший адвокат Януковича Бабиков, которые согласно закону не имеют права вмешиваться в следствие.

"Получены документы из суда, из которых стало понятно, откуда взялось дело о 43 картинах и как было принято решение ломать двери музея Гончара. Дело образовалась в конце февраля на основании прошлогодней публикации на сайте Гордон. Рапорт по этому поводу писал нынешний глава ГБР Соколов на имя тогдашней главы ГБР Венедиктовой, которая с тех пор пересела в кресло Генпрокурора. Там говорилось о том, что публикация дает достаточно оснований считать, что было совершено преступление", – прокомментировал документы ГБР Новиков.

"Следствие проводилось очень по-современному – оно проводилось в Википедии. Был составлен протокол осмотра следователем сайта, из которого следует, что на сайте Википедии указано, что Петр Порошенко ранее был президентом Украины, сейчас является народным депутатом Украины. И эта важнае для следствия информация была зафиксирована в материалах уголовного дела", – пошутил Новиков.

Он напомнил, что в день, когда ломали двери музея, оперативный отдел ГБР составил служебную записку о том, что "по имеющейся оперативной информации, исходя из поведения людей, в собственности которых находятся картины, то есть директора музея, эти картины планируют уничтожить". И якобы для того, чтобы этого не допустить, была устроена "акция".

"Мы уже говорили о том, что даже Печерский суд признал эти действия незаконными. Сейчас мы понимаем, почему это произошло. Потому что даже в рамках того, что было предоставлено судом, эти натяжки не проходят", – резюмировал Новиков.

Адвокаты обратили внимание на то, что ГБР силой врывалось в музей Гончара на основании предположений, что руководство Музея может уничтожить картины, а затем ГБР передало эти картины на хранение том же руководству Музея Гончара.

"Целый уполномоченный ГБР делает вывод, что достаточные основания полагать, что возможно уничтожение имущества. То есть у него достаточные основания полагать, что руководство Музея Гончара желает уничтожить 43 картины всемирно известных художников стоимостью, как они сами сказали, бешеной кучи миллионов долларов. Именно эти лживые несколько строк были положены следователем Дощенко в основу для организации взлома дверей, захват музея и проведение незаконного обыска в помещении музея Гончара. Как мы видим, никакой необходимости спасения имущества не было. Это доказывает также и то, что картины оставались на месте и были переданы на хранения музея, которое за несколько часов до того подозревали в намерениях уничтожить эти картины", – отметил Головань.

Новиков, в свою очередь, подчеркнул, что налогоплательщики только в этом году профинансировали ГБР на сумму полтора миллиарда гривен, а его следователи "клепают" дела из Википедии.

"Эта ситуация и смешная и одновременно грустная. Смешная, потому что понятно, что так уголовные дела не расследуются. Если вы ведете следствие из Википедии, что вам мешает проводить допросы в ТикТок. Качество вашей работы от этого не упадет. Но на самом деле все достаточно серьезно. Видимо, когда президент Зеленский на своей пресс-конференции говорил о приключениях и приговорах, которые он уверен, будут – он имел в виду нечто подобное. Ему несомненно докладывали о работе, которая проводится. Мы не знаем, докладывали ли ему, что работа проводится в Википедии. Возможно, он в курсе, возможно, он считает, что это нормально. И то, что президент Зеленский уже от своего имени рассказывал и делал прогнозы, то речь шла именно об этом", – сказал Новиков.

Головань, который продемонстрировал аудиозапись так называемого "обыска" музея Гончара, отметил, что следственная группа ГБР неоднократно нарушила законодательство и это оспаривается в соответствующем порядке.

"Уже обжаловано бездействие правоохранительных органов по регистрации уголовного производства в отношении препятствования деятельности народных депутатов", – отметил Головань.

"Нами подано также 5 заявлений об уголовном правонарушении в отношении действий, которые поступили, а именно злоупотребление своим служебным положением, незаконное проникновение в владения лица, служебный подлог, то есть внесение заведомо ложных сведений в официальный документ, имеется в виду протокол обыска и другие документы досудебного расследования. Еще два заявления нами подано относительно препятствования деятельности депутатов и журналистов. Мы сделаем все возможное и добьемся, чтобы все те, кто участвовал в этом действе, были привлечены к предусмотренной законом ответственности. Еще раз подчеркиваю, непосредственное руководство всеми этими историями осуществлялось лично Генеральным прокурором Венедиктовой", – убежден Головань.

По мнению сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Артура Герасимова, действия ГБР и сфабрикованное дело о Музее Гончара, является квинтэссенцией сфабрикованного президентом Владимиром Зеленским непрофессионального управления государством.

"И все это выглядело бы смешно, если не было бы так грустно, потому что рапорт пишет Соколов, санкцию на этот рапорт дает "на 300 процентов свой" генеральный прокурор Венедиктова, на тот момент управляющая ГБР, исполнителем назначается адвокат Януковича Бабиков. Вместо того, чтобы расследовать кражу 2700 вагонов с зерном почти 800 млн гривен, вместо того, чтобы расследовать лоббизм команды Зеленского в табачной сфере, из-за которого государство потеряло более 3 млрд. грн, вместо того, чтобы расследовать многомиллиардные кражи в налоговой и таможни в правительстве Зеленского, о которых заявил Уманский. Вместо того, чтобы расследовать бешеную коррупцию сегодняшнюю, которая происходит в энергетике, у нас 10 следователей и около 20 спецназовцев незаконно штурмуют национальный музей Гончара без решения суда. На основании Википедии. Все это доказывает, что и эта, и другие сфабрикованные дела носят сугубо политический характер и является преследованием оппозиции", – отметил он.

Он предостерег, что, если сегодня на такие действия будут закрывать глаза, то завтра спецназовцы ГБР без решений суда будут вломляться в офисы и компании.

"Мы дали шанс ГБР и требовали от них извиниться перед национальным музеем Гончара и его директором. Вместо того ГБР установило незаконную слежку за музеем и его руководством, а после этого у них еще хватило наглости заявлять, что штурма не было. Воспрепятствование народным депутатам не было, избиение журналистов не было, вся страна видела, весь мир видел, все украинские журналисты видели, ГБР не видело. И цинично врет. Мы идентифицировали почти всех кто принимал в этом участие. И мы, действительно, будем добиваться, чтобы все, кто принимал в этом участие были привлечены к ответственности", – сообщил Герасимов.

"Штурм Национального музея – это мировой позор, а также еще один сигнал того, что власть взяла под тотальный контроль правоохранительные органы с целью преследования оппозиции. Уважаемая власть, перестаньте позорить страну на весь мир. Перестаньте строить и закреплять в Украине тоталитарное государство. Владимир Александрович может хватит?", – отметил Герасимов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: