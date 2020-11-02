"Адвоката Януковича" Бабикова уволили с должности заместителя директора ГБР

Борис Бондарь Общество 23:53, 2.11.2020 Обновлено: 23:53, 2.11.2020

Первый заместитель главы Госбюро расследований Александр Бабиков, которого называют адвокатом беглого экс-президента Виктора Януковича, уволен приказом и.о главы ГБР Алексея Сухачева.

Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на слова Сухачева. Он также объяснил причину увольнения.

Сухачев рассказал, что 30 октября был последним рабочим днем Бабикова в ГБР.

"Это было мое решение. Есть ряд причин. Главная причина – конфликт интересов из-за того, кем он был до работы в Госбюро расследований", – пояснил руководитель ГБР.

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