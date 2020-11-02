"Адвоката Януковича" Бабикова уволили с должности заместителя директора ГБР
Первый заместитель главы Госбюро расследований Александр Бабиков, которого называют адвокатом беглого экс-президента Виктора Януковича, уволен приказом и.о главы ГБР Алексея Сухачева.
Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на слова Сухачева. Он также объяснил причину увольнения.
Сухачев рассказал, что 30 октября был последним рабочим днем Бабикова в ГБР.
"Это было мое решение. Есть ряд причин. Главная причина – конфликт интересов из-за того, кем он был до работы в Госбюро расследований", – пояснил руководитель ГБР.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее родные Небесной Сотни обратились к президенту Украины, спикеру Верховной Рады и к главе Офиса генпрокурора из-за решения назначить Бабикова первым заместителем председателя ГБР.
Он якобы знал о своем назначении еще до объявления ведомством конкурса на должность.
20 января Бабиков официально вступил в должность.
24 января в ГБР зарегистрировали заявление против назначения первым заместителем главы ведомства Бабикова.
Народный депутат партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар опубликовала фотодоказательство того, что новоизбранный заместитель председателя ГБР в 2018 году был адвокатом Януковича.
Бабиков участвовал в судебных заседаниях в отношении президента-беглеца Виктора Януковича как его адвокат. Журналисты опубликовали аудио судебного заседания в 2019 году, на котором Януковичу выбирали меру пресечения