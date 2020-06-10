В Офисе Генерального прокурора Украины готовят еще два уголовных дела против пятого президента Петра Порошенко за хулиганство.

Об этом сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков в эфире телеканала "Прямой", ссылаясь на неофициальные источники в ОГПУ.

"Сюжет таков – "хулиганство, совершенное бывшим пятым президентом Порошенко с особым цинизмом и пренебрежением к обществу". Один эпизод был 25 февраля, а второй – 27 февраля прошлого года в ходе поездки по Запорожью и Червонограду", – отметил он.

Адвокат сообщил о подготовке новых уголовных производств против Порошенко Скриншот видео

Адвокат отметил, что в ситуации с политическими преследованиями Порошенко Генпрокуратура под руководством Ирины Венедиктовой и ГБР пересекли красные линии, за которыми заканчивается здравый смысл и адекватность. Он считает, что их стиль поведения позаимствован у российских чиновников, которые не занимаются ни законностью, ни репутацией в обществе, а выполняют самые абсурдные указания сверху.

"Я не знаю, как они будут это расследовать, как они это будут объяснять. Что не так со всеми этими делами? Они не боятся, что им не поверит общество. Они не боятся показаться смешными. Они не боятся, что общество придет к ним и спросит – что вы делаете? Вы на что тратите деньги? Они готовы в таком формате выйти и сказать: да, мы тратим ваши деньги на то, чтобы расследовать, как президент Порошенко совершил хулиганство. А разве не так? И это печальные новости сегодняшнего дня", – подытожил адвокат.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко в среду, 10 июня, под зданием ГБР заявил, что политические преследования против него – это свидетельство отчаяния и бессилия, и они не имеют ничего общего с евроинтеграцией и европейскими ценностями.