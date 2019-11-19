Адвокат рассказал о причинах задержания председателя Укрэксимбанка Гриценко

Генеральная прокуратура видит "противозаконность" в действиях главы Укрэксимбанка Александра Гриценко в проведении взыскания в пользу учреждения денежных средств и ценных бумаг которые были предметом залога за невозвращенный кредит.

Об этом говорится в официально врученном сообщении о подозрении, сообщил адвокат Гриценко Денис Галанский.

По его словам, других обстоятельств "противозаконной" деятельности Гриценко в должности председателя правления Укрэксимбанка, сообщение о подозрении не содержит.

Александр Гриценко 5 канал

Как отметил Галанский, Гриценко, в должности председателя правления Укрэксимбанка, обеспечил возмещение убытков государственного банка, образовавшиеся вследствие невозврата кредита в сумме 160 млн. долл. США, причислив в доход государственного банка денежные средства и ценные бумаги, которые были предметом залога.

Данные операции были проведены им на исполнение решений судов (постановления Голосеевского районного суда г. Киева от 26.09.2014 г.. 28.10.2014 г.), которые были, и сейчас остаются в силе, обязательными для исполнения.

"Указанные действия Александра Гриценко: выполнение своих должностных обязанностей - ликвидацию ущерба государственного банка - работники ГПУ считают противозаконными, что и выложили в сообщении о подозрении", – отметил Галанский.

Как писал OBOZREVATEL, 16 ноября, СБУ задержала главу Укрэксимбанка Александра Гриценко. Изначально в СМИ сообщили о похищении банкира, однако позже эту информацию опровергла член набсовета финучреждения Виктория Страхова.

Его адвокат заявил, что Гриценко задержали за то, что он забрал средства Януковича в пользу государства.

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