Адвокат назвал проект подозрения Порошенко абсурдным документом

Проект подозрения, которое подготовили следователи ГБР пятому президенту Украины Петру Порошенко, – это один из самых абсурдных документов с юридической точки зрения.

Об этом заявил адвокат Порошенко Илья Новиков. По его словам, даже те юристы, которые не имеют симпатии к лидеру "Европейской солидарности", сказали, что это один из самых абсурдных документов, которые они видели.

"Два дня назад в СМИ была утечка информации о проекте подозрения, насколько нам известно, этот проект был согласован руководством ГБР, и снова, как известно, генеральный прокурор Рябошапка отказался его подписывать. Следствием и причиной чего стала отставка генерального прокурора Рябошапки. При всей скандальности этой ситуации даже те авторитетные юристы, не имеющие прямых симпатий к Петру Порошенко, которые комментировали этот проект подозрения, сказали, что это один из самых абсурдных документов, которые они видели", – подчеркнул Новиков.

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"Тот факт, что наши оппоненты сейчас идут на отчаянные шаги, на попытку утвердить нежизнеспособный, тот, который противоречит закону и здравому смыслу проект подозрения на экстренное снятие Генерального прокурора, который его не хотел подтверждать, говорит о многом. Он показывает, что в сфере уголовного судопроизводства и суда и сторона, которая вынуждена идти на отчаянные шаги, понимает, что находится в проигрышном положении", – убежден Илья Новиков.

Он также сообщил, что Шевченковский суд принял решение о закрытии дела против Порошенко и открытие соответствующего производства за ложное сообщение о преступлении.

"Сегодня у нас особый день – мы будем общаться со следствием совершенно иначе, чем это было до сих пор. До сих пор это было одностороннее общение – они как из пулемета выдавали новые производства и еженедельно сообщали сколько раз они хотят вызвать на допрос, чтобы задать вопрос. Следующая повестка будет наша – это стало возможным благодаря Шевченковскому суду, которое ГБР очень не хотело видеть в этих делах. Шевченковский суд обеспечил нам предметный и конструктивный разговор с ГБР. У нас есть конструктивные и подтверждены судом вопрос к следователям, и сегодня мы будем общаться об этом", – отметил Новиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд обязал Государственное бюро расследований рассмотреть и закрыть уголовное дело против пятого президента Украины Петра Порошенко относительно неуплаты налогов при продаже-покупке канала "Прямой".

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