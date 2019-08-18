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Адский пожар в Одессе: украинцы сказали, кто виноват в смертях людей

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Вина за смертельный пожар в одесском отеле "Токио Стар" лежит в первую очередь на его владельце.

Такое мнение выразили читатели OBOZREVATEL в соответствующем опросе, участие в котором приняли более 5,5 тысяч человек.

По мнению 48%, отвечать за трагедию должен владелец отеля Вадим Черный, а 32% считают, что вина лежит на сотрудниках ГСЧС, которые не настояли на проверке безопасности.

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Еще 6% заявили, что постояльцы отеля сами виноваты, а 8% уверены, что здание кто-то специально поджег. Остальные 6% считают, что это был несчастный случай.

Вадим Черный

Вадим Черный

Коллаж

Адский пожар в Одессе: украинцы сказали, кто виноват в смертях людей

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате пожара в "Токио Стар" в Одессе погибли 9 человек. В течение суток 47-летнего владельца отеля Вадима Черного задержали, он заявил, что готов нести ответственность в случае собственной вины.

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Тема
Пожар в отеле Токио Стар
Место
Украина Одесса
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